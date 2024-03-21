Три совета о том, как достичь идеальных бровей с помощью маркера

Вот три совета, которые помогут в создании идеальных бровей с помощью маркера:
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0
При выборе маркера предпочтение стоит отдавать оттенкам на тон светлее, чем естественный цвет волос. Это общее правило, которое применимо к любым средствам для бровей, включая маркеры. Если возникает сомнение между двумя похожими оттенками, лучше выбрать более светлый вариант.
Наносить маркер следует только на сухую кожу. Если лайнер не наносится ровно, возможно, это связано с тем, что он попал на кожу, которая еще не успела впитать увлажняющий крем. Лучше всего применять маркер на сухой или подготовленной пудрой коже, чтобы созданные "волоски" оставались на месте весь день.
Для придания естественного вида нарисованным волоскам и исправления случайных ошибок с лишними линиями рекомендуется использовать щеточку. Пройдясь несколько раз щеточкой по бровям, можно сделать их более натуральными. Закрепите результат прозрачным гелем для бровей — и готово.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
КАК ОФОРМИТЬ БРОВИ МИКРО-КАРАНДАШОМ? 5 БЮДЖЕТНЫХ ВАРИАНТОВ!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ