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Три совета о том, как достичь идеальных бровей с помощью маркера

Три лайфхака, как нарисовать идеальные брови маркером

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Вот три совета, которые помогут в создании идеальных бровей с помощью маркера:

Три лайфхака, как нарисовать идеальные брови маркером
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0
  1. При выборе маркера предпочтение стоит отдавать оттенкам на тон светлее, чем естественный цвет волос. Это общее правило, которое применимо к любым средствам для бровей, включая маркеры. Если возникает сомнение между двумя похожими оттенками, лучше выбрать более светлый вариант.
  2. Наносить маркер следует только на сухую кожу. Если лайнер не наносится ровно, возможно, это связано с тем, что он попал на кожу, которая еще не успела впитать увлажняющий крем. Лучше всего применять маркер на сухой или подготовленной пудрой коже, чтобы созданные "волоски" оставались на месте весь день.
  3. Для придания естественного вида нарисованным волоскам и исправления случайных ошибок с лишними линиями рекомендуется использовать щеточку. Пройдясь несколько раз щеточкой по бровям, можно сделать их более натуральными. Закрепите результат прозрачным гелем для бровей — и готово.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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