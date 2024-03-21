Продукты, содержащие миндальную кислоту, которая считается одним из наиболее щадящих компонентов

Миндальная кислота считается одной из самых деликатных: нашли средства с этими компонентами

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Миндальная кислота, представляющая собой один из видов альфа-гидроксикислот, занимает особое место среди представителей этого класса благодаря крупным молекулам, что делает ее менее агрессивной для кожи. В косметических средствах она обычно обозначается как Mandelic Acid и применяется в пилингах, сыворотках, гелях, лосьонах, масках и средствах локального действия, выполняя функции очищения, обновления и эксфолиации.

Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Рекомендуется для ухода за проблемной и чувствительной кожей, как, например, для подростковой кожи, хотя важно следить за реакцией кожи на средства с этим компонентом и при необходимости проконсультироваться со специалистом. Миндальная кислота отшелушивает омертвевшие клетки, очищает поры, стимулирует регенерацию и обладает бактерицидным действием, что снижает риск инфицирования. Некоторые из продуктов, содержащих миндальную кислоту, включают сыворотку Mandelic Acid 10% + HA от The Ordinary, увлажняющий гель Mandelac от Sesderma, косметическую воду с 5% миндальной кислоты от Wishtrend, пилинг Resurfacing Micro Polish от Neutrogena, отшелушивающий лосьон DTMS и очищающую маску Supermud Clearing Treatment от GlamGlow, а также крем локального действия для борьбы с несовершенствами Ultra Clear Spot Treatment от Ultraceuticals.

Перед применением таких средств рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

САЛИЦИЛОВАЯ И МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА