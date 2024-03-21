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Появление растяжек частично зависит от генетических факторов, однако профилактика играет ключевую роль — вот предлагаемая косметологом схема ухода

Растяжки связаны с генетикой, но профилактика все равно нужна: вот, какую схему ухода предлагает косметолог

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Масла от растяжек являются основным выбором среди беременных женщин для ухода за кожей во время ожидания ребенка. Несмотря на генетическую предрасположенность к этому дефекту, уход за кожей в этот период играет важную роль. Появление растяжек, или стрий, связано с снижением коллагена и эластина, а также увеличением клеток и белков, разрушающих эти ткани. Генетическая наследственность также влияет на вероятность появления растяжек, особенно если они были у близких родственников. Однако, даже при наличии генетической предрасположенности, можно сделать стрии менее заметными.

Растяжки связаны с генетикой, но профилактика все равно нужна: вот, какую схему ухода предлагает косметолог
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Уход за кожей включает в себя использование различных кремов, масел, эмульсий и мазей. Среди них масла считаются наиболее безопасным и эффективным средством. Кокосовое, персиковое, оливковое и авокадо масла богаты растительными компонентами и витаминами, которые увлажняют, питают и улучшают упругость кожи. Несмотря на их эффективность, следует учитывать некоторые нюансы, такие как их жирность, возможность вызывать аллергические реакции и непереносимость аромата.

Эксперты рекомендуют ряд масел, включая масло авокадо от Ligne St Barth, регенерирующее масло для тела Japanese Camellia Body Oil Blend от Elemis, масло для профилактики растяжек от Weleda, косметическое масло от шрамов и растяжек Bio-Oil, а также масло от растяжек Mustela Maternity. Каждое из них имеет свои преимущества и особенности, но общими чертами являются богатый состав и способность увлажнять и питать кожу, помогая сделать растяжки менее заметными.

Растяжки (стрии). Что надо знать и как не натворить глупостей?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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