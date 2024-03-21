Советы по наращиванию ресниц: выбор мастера, коррекция и уход после процедуры

Наращивание ресниц — отличный способ подчеркнуть красоту глаз и сэкономить время на утреннем макияже. Однако, чтобы сохранить их привлекательность и здоровье, необходимо следовать определенным правилам и рекомендациям от beautyglimpse.com.
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Определитесь какой результат вы хотите получить
Изучите различные параметры, такие как длина, изгиб, толщина и стиль ресниц, чтобы понимать, как они будут выглядеть после процедуры.
Выбор мастера
Важно выбрать наиболее надежное и безопасное место, в котором вы будете делать процедуру. Обращайтесь только к сертифицированным специалистам с многолетним опытом. Посмотрите их работы в социальных сетях и выберете то, что вам по душе.
Своевременная коррекция
Рекомендуется обновлять ресницы каждые 3 недели. Это поможет сохранить их красоту и естественный вид, а также предотвратит повреждение родных ресниц.
Уход за ресницами
Ежедневная очистка ресниц с помощью специальных средств поможет предотвратить скопление мусора и бактерий, что обеспечит их здоровье и красоту.
Помимо этого, рекомендуется ежедневно расчесывать ресницы специальной щеточкой, чтобы сохранить их форму.
Не трите глаза и избегайте промывания ресниц в течение первых 48 часов после процедуры.
Не красьте искусственные ресницы тушью, так как это может привести к их повреждению
Не используйте жирные крема и продукты в области вокруг глаз, потому что это может привести к растворению клея и выпадению ресниц.
Используйте шелковую наволочку, чтобы уменьшить трение между ресницами и поверхностью подушки, что способствует сохранению их красоты и долговечности.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться красивыми и ухоженными ресницами на протяжении длительного времени.
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