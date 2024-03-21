Активированный уголь, хна и не только: натуральные ингредиенты для окрашивания бровей в домашних условиях

Желание иметь красивые и ухоженные брови всегда актуально. И, конечно, никто не хочет рисковать своим здоровьем, используя химические красители. В этом случае натуральные средства для окрашивания бровей становятся настоящим спасением. Вот четыре лучших рецепта от beautyglimpse.com, которые вы можете легко приготовить своими руками.
Хна давно используется для окрашивания волос, в том числе и бровей. Ее можно успешно сочетать с йогуртом для достижения желаемого оттенка.
Ингредиенты:
Метод:
Замочите миндаль в воде на час, затем измельчите его до состояния пасты. Добавьте к нему йогурт, порошком хны и хорошо перемешайте. Нанесите эту смесь на брови и оставьте на некоторое время.
Этот рецепт подходит для тех, кто хочет придать бровям естественный темный оттенок.
Ингредиенты:
Метод:
Смешайте гель алоэ вера с активированным углем до получения гладкой пасты. Нанесите на брови и оставьте на 30–40 минут.
Этот рецепт поможет не только окрасить брови, но и способствует их росту и укреплению.
Ингредиенты:
Метод:
Нагрейте касторовое масло с порошком хны на слабом огне. Дайте смеси настояться и остыть, затем нанесите на брови. Подержите 30-45 минут, а после тщательно смойте.
Этот рецепт успокаивает кожу и придает бровям естественный оттенок.
Ингредиенты:
Метод:
Смешайте все ингредиенты в миске до получения пасты, нанесите на брови и оставьте на 30-45 минут.
Теперь у вас есть несколько натуральных рецептов для окрашивания бровей, которые можно приготовить прямо дома!
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.