Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в российских отелях станет дороже летом
Контроль и влияние на ход капремонта в своем доме
Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца
Чем нельзя подкармливать малину?
Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России
Шоколадный пудинг: самый быстрый и простой рецепт десерта в микроволновке
Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода
Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники
RBZ: ученые обнаружили новый вид химер "акулу-призрак" близ берегов Таиланда
Активированный уголь, хна и не только: натуральные ингредиенты для окрашивания бровей в домашних условиях

Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Желание иметь красивые и ухоженные брови всегда актуально. И, конечно, никто не хочет рисковать своим здоровьем, используя химические красители. В этом случае натуральные средства для окрашивания бровей становятся настоящим спасением. Вот четыре лучших рецепта от beautyglimpse.com, которые вы можете легко приготовить своими руками.

Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Комбинация хны и йогурта

Хна давно используется для окрашивания волос, в том числе и бровей. Ее можно успешно сочетать с йогуртом для достижения желаемого оттенка.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки порошка хны
  • Горсть миндаля
  • 2 чайные ложки обычного йогурта
  • Вода

Метод:

Замочите миндаль в воде на час, затем измельчите его до состояния пасты. Добавьте к нему йогурт, порошком хны и хорошо перемешайте. Нанесите эту смесь на брови и оставьте на некоторое время.

Гель алоэ вера с активированным углем

Этот рецепт подходит для тех, кто хочет придать бровям естественный темный оттенок.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка геля алоэ вера
  • 1 столовая ложка порошка активированного угля

Метод:

Смешайте гель алоэ вера с активированным углем до получения гладкой пасты. Нанесите на брови и оставьте на 30–40 минут.

Касторовое масло с хной

Этот рецепт поможет не только окрасить брови, но и способствует их росту и укреплению.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки касторового масла
  • 1 столовая ложка порошка хны

Метод:

Нагрейте касторовое масло с порошком хны на слабом огне. Дайте смеси настояться и остыть, затем нанесите на брови. Подержите 30-45 минут, а после тщательно смойте.

Кофе с какао-порошком

Этот рецепт успокаивает кожу и придает бровям естественный оттенок.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки использованной кофейной гущи
  • 1 чайная ложка какао-порошка
  • 2 столовые ложки кокосового масла
  • Несколько капель геля алоэ вера
  • 1/2 чайной ложки меда

Метод:

Смешайте все ингредиенты в миске до получения пасты, нанесите на брови и оставьте на 30-45 минут.

Теперь у вас есть несколько натуральных рецептов для окрашивания бровей, которые можно приготовить прямо дома!

Как покрасить брови дома при помощи кофе
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком

Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.

Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Последние материалы
Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда
Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца
Чем нельзя подкармливать малину?
Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России
Шоколадный пудинг: самый быстрый и простой рецепт десерта в микроволновке
Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода
Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники
RBZ: ученые обнаружили новый вид химер "акулу-призрак" близ берегов Таиланда
Audi планирует выпустить новый электромобиль в 2027 году
Как долго нужно варить перепелиные яйца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников