Активированный уголь, хна и не только: натуральные ингредиенты для окрашивания бровей в домашних условиях

Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желание иметь красивые и ухоженные брови всегда актуально. И, конечно, никто не хочет рисковать своим здоровьем, используя химические красители. В этом случае натуральные средства для окрашивания бровей становятся настоящим спасением. Вот четыре лучших рецепта от beautyglimpse.com, которые вы можете легко приготовить своими руками.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Комбинация хны и йогурта

Хна давно используется для окрашивания волос, в том числе и бровей. Ее можно успешно сочетать с йогуртом для достижения желаемого оттенка.

Ингредиенты:

2 столовые ложки порошка хны

Горсть миндаля

2 чайные ложки обычного йогурта

Вода

Метод:

Замочите миндаль в воде на час, затем измельчите его до состояния пасты. Добавьте к нему йогурт, порошком хны и хорошо перемешайте. Нанесите эту смесь на брови и оставьте на некоторое время.

Гель алоэ вера с активированным углем

Этот рецепт подходит для тех, кто хочет придать бровям естественный темный оттенок.

Ингредиенты:

1 столовая ложка геля алоэ вера

1 столовая ложка порошка активированного угля

Метод:

Смешайте гель алоэ вера с активированным углем до получения гладкой пасты. Нанесите на брови и оставьте на 30–40 минут.

Касторовое масло с хной

Этот рецепт поможет не только окрасить брови, но и способствует их росту и укреплению.

Ингредиенты:

2 столовые ложки касторового масла

1 столовая ложка порошка хны

Метод:

Нагрейте касторовое масло с порошком хны на слабом огне. Дайте смеси настояться и остыть, затем нанесите на брови. Подержите 30-45 минут, а после тщательно смойте.

Кофе с какао-порошком

Этот рецепт успокаивает кожу и придает бровям естественный оттенок.

Ингредиенты:

2 столовые ложки использованной кофейной гущи

1 чайная ложка какао-порошка

2 столовые ложки кокосового масла

Несколько капель геля алоэ вера

1/2 чайной ложки меда

Метод:

Смешайте все ингредиенты в миске до получения пасты, нанесите на брови и оставьте на 30-45 минут.

Теперь у вас есть несколько натуральных рецептов для окрашивания бровей, которые можно приготовить прямо дома!

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