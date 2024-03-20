Отёков больше не будет: следуйте этим рекомендациям, чтобы избавиться от них полностью

Если вас мучают отёки: причины и 10 способов от них избавиться

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Наше тело состоит преимущественно из воды — около 70%. Из этого объема две трети приходится на жидкость, находящуюся внутри клеток, а одна треть — на пространство между ними. Когда мы сталкиваемся с отеками, это происходит именно из-за задержки воды в межклеточном пространстве. Но что вызывает этот процесс и как можно избавиться от отеков как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе? Эти вопросы были заданы Милане Азимовой, врачу-косметологу из клиники 360 Cosmetology.

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Отеки могут быть вызваны различными причинами. Основная из них — слабый отток лимфы, что приводит к отекам лица. Это может происходить из-за недостаточного употребления воды в течение дня. Однако это только одна из причин.

Ситуацию могут усугублять и другие факторы, такие как недостаток физической активности, длительное пребывание за компьютером, что ведет к напряжению мышц шеи и снижению активности лимфатической системы. Плохая поддержка шеи во время сна также может негативно сказаться на кровообращении. Кроме того, определенные косметические продукты, применяемые перед сном, могут вызывать отеки, увеличивая кровоток к тканям лица.

Отеки также могут быть признаком аллергии или хронических заболеваний, таких как заболевания почек, печени, сердца или эндокринной системы. Если утренние отеки стали регулярным явлением, в первую очередь стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Важно также обратить внимание на питание. Неправильное питание, включая обильные поздние ужины или длительные диеты, может привести к отекам, особенно если организм не успевает вывести токсины.

Для борьбы с отеками существует несколько методов. Профессиональные процедуры, такие как лимфодренажный массаж, микротоковая терапия и биоревитализация, помогают стимулировать кровоток и ускорить движение лимфы, что способствует устранению отечности.

В домашних условиях можно попробовать контрастный душ, примочки с холодным чаем или кубики льда для лица. Также хорошим выбором будут патчи для глаз, содержащие кофеин или водоросли.

В целом, чтобы избежать отеков, важно вести здоровый образ жизни, уделять внимание физической активности и питанию, а также правильно подбирать косметические продукты.

Всего 2 рекомендации, чтобы убрать отёки