Дома и в салоне можно проводить эффективные процедуры, способствующие сужению пор: проблему устранить несложно

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Расширенные поры: четыре процедуры, которые сделают их менее заметными

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Эксперт рассказал о четырех методах и домашних процедурах, которые помогают справиться с проблемой расширенных пор.

Расширенные поры: четыре процедуры, которые сделают их менее заметными
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Поры являются естественной частью кожи, но их расширение может быть вызвано несколькими факторами, включая гормональные изменения, тип кожи и неправильный уход. Для выбора подходящих процедур необходимо учитывать факторы, которые способствовали расширению пор.

  1. Ультразвуковая чистка лица SKIN-Master: эта процедура помимо очистки кожи придает ей тонус. Ультразвуковые волны проводятся по коже с помощью аппарата, не вызывая никаких неприятных ощущений.
  2. Пилинги: применение пилингов, таких как PRX-T33 или карбоновый, помогает улучшить текстуру и цвет кожи без периода реабилитации.
  3. HydraFacial: эта процедура улучшает качество кожи, увлажняет ее и делает поры менее заметными, придавая лицу свежий и здоровый вид.
  4. Грамотный домашний уход: использование средств с себостатическим действием для жирной кожи и увлажняющей косметики поможет сохранить баланс кожи и предотвратить расширение пор.

Важно избегать косметических средств, содержащих спирт, сульфаты, силиконы и парабены, так как они могут нарушать липидную мантию кожи и способствовать расширению пор.

Дерматолог: Избавиться от расширенных пор навсегда? Лучшее средство от расширенных пор /Сузить поры
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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