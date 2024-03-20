Применение скрабов с частицами из абрикоса и малины: рекомендации по использованию и советы для избегания нежелательных последствий.

Скрабы с косточками абрикоса, малины, винограда, киви, оливок. Этот звучный список ингредиентов обещает красоту, но в реальности они могут оказаться слишком агрессивными для кожи, поэтому они не подходят всем. Эксперт, врач-дерматолог и косметолог Марина Лекомцева поделилась своим мнением о том, как выбрать подходящий скраб и использовать его без вреда для кожи.
Если частицы скраба слишком острые, вы можете заметить негативные последствия уже после первого применения, даже если ваша кожа раньше не была особо чувствительной. Мелкие травмы и царапины могут вызвать воспаление кожи. Регулярное использование таких скрабов может привести к уплотнению кожи, расширению пор, ухудшению цвета кожи и ускоренному росту рогового слоя.
Рекомендуется выбирать скрабы с косточками только у тех брендов, которым вы доверяете, и после консультации с косметологом. У подобных скрабов могут быть противопоказания, даже если частицы скраба кажутся круглыми.
Кому точно не подходят скрабы с косточками
Скрабы с частицами косточек категорически не рекомендуются лицам с угревой болезнью в период обострения, так как они могут распространить инфекцию по лицу. Они также противопоказаны тем, у кого есть сосудистые звездочки (купероз) или розацеа, так как они могут усугубить состояние кожи. Кроме того, скрабы не рекомендуются для людей с чувствительной кожей, так как процедура может быть неприятной и вызвать покраснения или аллергическую реакцию.
Хорошей альтернативой скрабам для этих категорий людей могут стать различные варианты энзимного или ферментного очищения.
Для жирной кожи скраб можно использовать чаще, чем для сухой. Если это скраб с отполированными частицами, он может использоваться раз в неделю для жирной кожи и раз в 10-14 дней для сухой. Лучше всего использовать скраб вечером после удаления макияжа и очищения кожи.
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