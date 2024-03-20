Применение скрабов с частицами из абрикоса и малины: рекомендации по использованию и советы для избегания нежелательных последствий.

Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скрабы с косточками абрикоса, малины, винограда, киви, оливок. Этот звучный список ингредиентов обещает красоту, но в реальности они могут оказаться слишком агрессивными для кожи, поэтому они не подходят всем. Эксперт, врач-дерматолог и косметолог Марина Лекомцева поделилась своим мнением о том, как выбрать подходящий скраб и использовать его без вреда для кожи.

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Почему скрабы с косточками могут быть опасны

Если частицы скраба слишком острые, вы можете заметить негативные последствия уже после первого применения, даже если ваша кожа раньше не была особо чувствительной. Мелкие травмы и царапины могут вызвать воспаление кожи. Регулярное использование таких скрабов может привести к уплотнению кожи, расширению пор, ухудшению цвета кожи и ускоренному росту рогового слоя.

Рекомендуется выбирать скрабы с косточками только у тех брендов, которым вы доверяете, и после консультации с косметологом. У подобных скрабов могут быть противопоказания, даже если частицы скраба кажутся круглыми.

Кому точно не подходят скрабы с косточками

Скрабы с частицами косточек категорически не рекомендуются лицам с угревой болезнью в период обострения, так как они могут распространить инфекцию по лицу. Они также противопоказаны тем, у кого есть сосудистые звездочки (купероз) или розацеа, так как они могут усугубить состояние кожи. Кроме того, скрабы не рекомендуются для людей с чувствительной кожей, так как процедура может быть неприятной и вызвать покраснения или аллергическую реакцию.

Хорошей альтернативой скрабам для этих категорий людей могут стать различные варианты энзимного или ферментного очищения.

Как пользоваться скрабом с косточками

Для жирной кожи скраб можно использовать чаще, чем для сухой. Если это скраб с отполированными частицами, он может использоваться раз в неделю для жирной кожи и раз в 10-14 дней для сухой. Лучше всего использовать скраб вечером после удаления макияжа и очищения кожи.

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