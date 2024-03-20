Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
Ветеринары ответили, чем весна опасна для домашних животных
Применение скрабов с частицами из абрикоса и малины: рекомендации по использованию и советы для избегания нежелательных последствий.

Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Скрабы с косточками абрикоса, малины, винограда, киви, оливок. Этот звучный список ингредиентов обещает красоту, но в реальности они могут оказаться слишком агрессивными для кожи, поэтому они не подходят всем. Эксперт, врач-дерматолог и косметолог Марина Лекомцева поделилась своим мнением о том, как выбрать подходящий скраб и использовать его без вреда для кожи.

Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Почему скрабы с косточками могут быть опасны

Если частицы скраба слишком острые, вы можете заметить негативные последствия уже после первого применения, даже если ваша кожа раньше не была особо чувствительной. Мелкие травмы и царапины могут вызвать воспаление кожи. Регулярное использование таких скрабов может привести к уплотнению кожи, расширению пор, ухудшению цвета кожи и ускоренному росту рогового слоя.
Рекомендуется выбирать скрабы с косточками только у тех брендов, которым вы доверяете, и после консультации с косметологом. У подобных скрабов могут быть противопоказания, даже если частицы скраба кажутся круглыми.
Кому точно не подходят скрабы с косточками

Скрабы с частицами косточек категорически не рекомендуются лицам с угревой болезнью в период обострения, так как они могут распространить инфекцию по лицу. Они также противопоказаны тем, у кого есть сосудистые звездочки (купероз) или розацеа, так как они могут усугубить состояние кожи. Кроме того, скрабы не рекомендуются для людей с чувствительной кожей, так как процедура может быть неприятной и вызвать покраснения или аллергическую реакцию.

Хорошей альтернативой скрабам для этих категорий людей могут стать различные варианты энзимного или ферментного очищения.

Как пользоваться скрабом с косточками

Для жирной кожи скраб можно использовать чаще, чем для сухой. Если это скраб с отполированными частицами, он может использоваться раз в неделю для жирной кожи и раз в 10-14 дней для сухой. Лучше всего использовать скраб вечером после удаления макияжа и очищения кожи.

Отшелушивающий Скраб с Пудрой Косточек Абрикоса от Ив Роше. Отзыв
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить" Любовь Степушова Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Последние материалы
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить"
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников