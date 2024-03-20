Почему косметический детокс приобрел популярность, и каковы его недостатки?

Почему косметический детокс стал трендом, и в чем его минусы

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Внезапно, та страна, которая прославилась многоступенчатым уходом за кожей, внедрила новое понятие — "Скинфастинг". Японский бренд Mirai Clinical утверждает, что отказ от косметических средств на некоторое время — это не лень, а нормальная практика.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Жители Японии, как и Кореи, привыкли к многоступенчатому уходу за кожей, что порождает тенденцию к перенасыщению кожи средствами. В таком контексте идея периодического "косметического голодания" становится логичной и актуальной.

Косметический "голод" дает коже возможность отдохнуть и восстановиться естественным образом. Однако не каждый тип кожи подходит для такого подхода.

Скинфастинг представляет собой полный отказ от косметических средств на определенный период времени, позволяя коже находиться в естественном состоянии. Тем не менее, отказываться от средств без консультации с косметологом не рекомендуется.

Хотя такая программа удобна, она может вызвать проблемы с кожей, требующие профессионального вмешательства. Поэтому "косметическое голодание" вредно для кожи, но его можно использовать с умом, позволяя коже отдыхать в течение ночи.

Скинфастинг может быть полезен для обладательниц жирной кожи, на которой часто используются кислоты. Однако для людей с проблемами кожи, такими как розацеа или ихтиоз, этот метод может быть нежелателен.

Эксперимент с скинфастингом следует проводить осторожно и не более 3-5 дней. Этот метод может привести к нарушению защитного барьера кожи и ускорению процессов старения, особенно в городах с высоким уровнем загрязнения.

Альтернативой скинфастингу может быть минимизация косметических средств и исключение декоративной косметики. Однако перед отказом от косметики следует обратиться к специалисту.

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