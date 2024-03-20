В холодное время года, в отпуске или в повседневной жизни: пять продуктов для ухода за телом, которые рекомендуются для использования всей семьей

Зимой, в отпуске и на каждый день: пять средств для тела, которые рекомендуются для всей семьи

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От классических средств Kiehl's до масла Weleda и популярных марок Grown Alchemist — подборка включает в себя пять разнообразных средств для тела, подходящих для всей семьи.

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Питательный крем для тела Creme de Corps, Kiehl's: плотная консистенция крема обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, оставляя ее мягкой и увлажненной на протяжении дня. Содержит два масла: зерен какао и сквалан. Успокаивающий питательный крем Le corps crème mains velours, Payot: с этим средством можно не только ухаживать за руками, но и использовать для всего тела. Обладает приятным цветочным ароматом и увлажняющими свойствами. Масло для профилактики растяжек Weleda: предназначено изначально для беременных, но подходит для всех, кто ищет качественный уход за кожей. Легко впитывается, не оставляет жирной пленки и обеспечивает длительное увлажнение. Крем для тела "Мандарин и розмарин", Grown Alchemist: обладает приятным ароматом и питательными свойствами, создавая домашнюю атмосферу спа. Подходит для ежедневного использования. Молочко для тела Hydra-calm body milk, Laboratorios Babe: легкая текстура молочка обеспечивает нормальный уровень увлажнения кожи и хорошо справляется с ощущением дискомфорта после солнечных ожогов.

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