Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сцены, вырезанные из фильма "Вам и не снилось"
Топ-5 интересных фактов о домашних животных
Автовладельцев предупредили о штрафах за неуплаченный транспортный налог
Филиппо заявил, что Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Премьер Словакии ожидает дебатов по Украине на предстоящем саммите стран ЕС
Что посадить в тенистых местах
Кофейный смузи с черникой: очень вкусный напиток
Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера
Военкор Шлепченко: слова польского экс-главы генштаба не связаны с попытками поиска мира на Украине
В холодное время года, в отпуске или в повседневной жизни: пять продуктов для ухода за телом, которые рекомендуются для использования всей семьей

Зимой, в отпуске и на каждый день: пять средств для тела, которые рекомендуются для всей семьи

1:22
Моя семья » Красота и стиль

От классических средств Kiehl's до масла Weleda и популярных марок Grown Alchemist — подборка включает в себя пять разнообразных средств для тела, подходящих для всей семьи.

Зимой, в отпуске и на каждый день: пять средств для тела, которые рекомендуются для всей семьи
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Питательный крем для тела Creme de Corps, Kiehl's: плотная консистенция крема обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, оставляя ее мягкой и увлажненной на протяжении дня. Содержит два масла: зерен какао и сквалан.
  2. Успокаивающий питательный крем Le corps crème mains velours, Payot: с этим средством можно не только ухаживать за руками, но и использовать для всего тела. Обладает приятным цветочным ароматом и увлажняющими свойствами.
  3. Масло для профилактики растяжек Weleda: предназначено изначально для беременных, но подходит для всех, кто ищет качественный уход за кожей. Легко впитывается, не оставляет жирной пленки и обеспечивает длительное увлажнение.
  4. Крем для тела "Мандарин и розмарин", Grown Alchemist: обладает приятным ароматом и питательными свойствами, создавая домашнюю атмосферу спа. Подходит для ежедневного использования.
  5. Молочко для тела Hydra-calm body milk, Laboratorios Babe: легкая текстура молочка обеспечивает нормальный уровень увлажнения кожи и хорошо справляется с ощущением дискомфорта после солнечных ожогов.

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ ТЕЛА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России Любовь Степушова Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Последние материалы
Топ-5 интересных фактов о домашних животных
Автовладельцев предупредили о штрафах за неуплаченный транспортный налог
Филиппо заявил, что Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Зимой, в отпуске и на каждый день: пять средств для тела, которые рекомендуются для всей семьи
Премьер Словакии ожидает дебатов по Украине на предстоящем саммите стран ЕС
Что посадить в тенистых местах
Кофейный смузи с черникой: очень вкусный напиток
Во Франции намекнули Макрону, что он может разделить судьбу Гитлера
Военкор Шлепченко: слова польского экс-главы генштаба не связаны с попытками поиска мира на Украине
Nature: Стэнфордские ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда мы мечтаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников