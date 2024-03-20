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Эксперты рассмотрели все плюсы и минусы употребления пищевой соды: как пить натощак, применять в виде масок или добавлять в ванны

Пищевая сода: пить натощак, делать маски или принимать ванны — выяснили с экспертами все за и против

1:55
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В период карантина рецепты, переданные от наших бабушек, стали вновь актуальными, ведь мы все стремимся к натуральным и домашним методам. Однако недавно пищевая сода стала центром внимания блогеров и инфлюенсеров, которые утверждают, что ее употребление каждый день внутрь приносит невероятные результаты. Также говорят о ее волшебных свойствах для улучшения состояния кожи при использовании масок и о способности помочь в процессе похудения при принятии ванн с добавлением соды.

Пищевая сода: пить натощак, делать маски или принимать ванны — выяснили с экспертами все за и против
Фото: commons.wikimedia. org by Rainer Z ... is licensed under GNU Free Documentation License

Однако перед тем, как следовать этому тренду, важно разобраться во всех за и против пищевой соды для организма, кожи и процесса похудения вместе с диетологом, косметологом и тренером. Эксперты подчеркивают, что не все рецепты с содой эффективны и подходят каждому.

Если рассматривать употребление пищевой соды внутрь, то больше противопоказаний, чем пользы. Использование соды в этом случае не рекомендуется при наличии заболеваний почек, низкой кислотности желудка, гипокальциемии и гипокалиемии, а также в период беременности и грудного вскармливания, при аллергии на гидрокарбонат натрия. Даже если все же решите принимать соду, сначала стоит пройти медицинское обследование. Помимо этого, использование соды следует осуществлять с осторожностью из-за возможности отравления.

Что касается использования пищевой соды для ухода за кожей, то маски с содой могут помочь справиться с воспалениями и акне, а также оказать омолаживающее действие. Однако они не подходят для всех типов кожи, особенно для чувствительной и обезвоженной.

Ванны с содой, в свою очередь, являются популярной процедурой для спортсменов, так как помогают снять мышечное напряжение и уменьшить болезненные ощущения после тренировок. Однако их использование также имеет противопоказания, включая беременность, период лактации и хронические заболевания.

 

Сода - зверь! Вот что сделает с твоим телом простая сода, если добавить ее в ванну
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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