Эксперт дает советы о том, как поддерживать кожу в период аллергии

Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет специалист

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сезонная аллергия проявляется через насморк, зуд в носу, чихание и конъюктивит. Эти симптомы объединяются под термином поллиноз или сенная лихорадка. При обострении аллергии также могут возникнуть отек слизистых, кашель и усиление бронхиальной астмы.

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Сезон аллергий длится весной и осенью из-за цветения деревьев и растений. Существует также перекрестная аллергия на определенные продукты питания.

Аллергические реакции оказывают воздействие на кожу, вызывая сухость, зуд и красноту. Важно своевременно обратиться к аллергологу и пройти соответствующее лечение.

В период обострения аллергии следует отказаться от косметических процедур и использовать мягкие очищающие средства. Важно избегать стресса и соблюдать гипоаллергенную диету.

Для ухода за лицом в период обострения аллергии необходимо использовать мягкие средства без кислот и отложить использование декоративной косметики. Для тела подходят кремы с эмолентами, витаминами и минералами.

При трескающейся коже на руках необходимо выполнять все дела в перчатках, наносить лечебные кремы с эмолентами и обращаться за консультацией к дерматологу.

Всё, что вам нужно знать об аллергии. Аллерголог рассказывает о своей работе.