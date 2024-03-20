Эксперт дает советы о том, как поддерживать кожу в период аллергии

Сезонная аллергия проявляется через насморк, зуд в носу, чихание и конъюктивит. Эти симптомы объединяются под термином поллиноз или сенная лихорадка. При обострении аллергии также могут возникнуть отек слизистых, кашель и усиление бронхиальной астмы.
Сезон аллергий длится весной и осенью из-за цветения деревьев и растений. Существует также перекрестная аллергия на определенные продукты питания.
Аллергические реакции оказывают воздействие на кожу, вызывая сухость, зуд и красноту. Важно своевременно обратиться к аллергологу и пройти соответствующее лечение.
В период обострения аллергии следует отказаться от косметических процедур и использовать мягкие очищающие средства. Важно избегать стресса и соблюдать гипоаллергенную диету.
Для ухода за лицом в период обострения аллергии необходимо использовать мягкие средства без кислот и отложить использование декоративной косметики. Для тела подходят кремы с эмолентами, витаминами и минералами.
При трескающейся коже на руках необходимо выполнять все дела в перчатках, наносить лечебные кремы с эмолентами и обращаться за консультацией к дерматологу.
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