Косметолог рассказывает об изменениях, которые происходят с кожей после достижения возраста 40 лет, а также о необходимых процедурах

Косметолог — о том, что происходит с кожей после 40 лет, и какие процедуры нужны

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рассказ эксперта Александра Головкова из клиники Aging Control о том, какие изменения происходят с кожей после 40 лет и какие процедуры косметолог может предложить:

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Возраст 40+ часто сопровождается появлением выраженных морщин и опущением контуров лица из-за гравитационного птоза и ослабления связочного аппарата. Рекомендуется работать комплексно, начиная с заботы о здоровье и генетической предрасположенности. Избегание инъекций не всегда возможно, но можно применять аппаратные процедуры и профессионально подобранный домашний уход. Примеры таких процедур включают фототерапию BBL и лазерные шлифовки. Борьба с пигментными пятнами требует определения их характеристик и применения комбинированных методов лечения, таких как фототерапия BBL и инъекции экзопротектора NOVACUTAN. Подтяжка овала лица и устранение морщин возможны без хирургического вмешательства с помощью процедур, таких как лазерное омоложение и SMAS-лифтинг Ultraformer. Эти процедуры выбираются исходя из индивидуальных потребностей и данных пациента, а не только возраста.



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