Пять маленьких, но значимых для окружающей среды изменений в вашей ритуальной уходе за собой

Пять простых для нас, но важных для природы вещей, которые можно сделать, изменив бьюти-рутину

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всё ещё возможно спасти нашу планету! Но путь к этому всегда начинается с маленьких, но значимых изменений, и это касается наших ежедневных привычек, включая бьюти-рутину. Представьте только, что наши решения каждый день, не только в пищевой сфере, но и в выборе косметических средств, оказывают влияние на будущее наших потомков.Собрали несколько простых советов, доступных каждому из нас.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Выбирайте органическую косметику: отдавайте предпочтение веганским продуктам, но помните, что термин "vegan" на упаковке не всегда гарантирует натуральность и безвредность состава. Внимательно изучайте список ингредиентов и обращайте внимание на наличие маркировок "vegan friendly" и "cruelty-free". Избегайте вредных ингредиентов: опасайтесь компонентов, которые считаются "токсичными" для кожи и окружающей среды, таких как искусственные красители, фталаты, формальдегид, силиконы, парабены и микропластик. Обращайте внимание на состав очищающих средств, таких как шампуни и скрабы. Используйте многоразовые или экологичные упаковки: покупайте продукцию с упаковками, которые можно использовать повторно или которые быстро разлагаются в природе. Давайте вторую жизнь уже использованным упаковкам, например, превращая тюбики в шкатулки или горшки для растений. Не покупайте лишнего и используйте средства до конца: придерживайтесь осознанного потребления, храните только необходимое количество косметических средств и используйте их до конца. Это не только экономично, но и экологично. Устраивайте бьюти-детоксы для кожи: организуйте дни детокса от косметики, чтобы дать коже отдохнуть и сэкономить продукты, используя их реже.

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