Пять ключевых новшеств в области косметологии, направленных на улучшение внешнего вида

Узнали у основателя сети клиник Seline Clinic и компании "Селмед" Евгения Птушкина, на какие процедуры стоит обратить особое внимание.
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Контурная пластика с помощью филлеров, включая аугментацию углов челюсти для создания выразительной челюсти и подтяжки зоны "второго подбородка". Эта процедура также позволяет корректировать форму подбородка и решать проблемы двойного подбородка или возрастного опущения мягких тканей.
Увеличение подбородка (безоперационная ментопластика) для придания лицу мужественного и брутального вида, исправления слабого или запавшего подбородка и устранения возрастного опущения мягких тканей.
Ринопластика без операции с использованием филлеров и ботулинотерапии для визуального изменения формы носа, его кончика и ноздрей.
Малоинвазивное моделирование тела с помощью уникальной процедуры липоскульптурирования Promelter HD, PROMOITALIA, которая позволяет выделить мышцы брюшного пресса и улучшить эластичность кожи.
Смас-лифтинг лица и безоперационная блефарапластика для улучшения контура лица, уменьшения морщин и подтяжки кожи. Эта аппаратная процедура влияет на цикл обновления коллагена, делая кожу молодой и упругой.
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