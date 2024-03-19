Как действует эстетическое тейпирование, для чего оно используется и куда применяются современные ленты?

Эстетическое тейпирование: как работает, зачем и куда приклеивать модные ленты

Эксперт по естественным методам омоложения, косметолог-эстетист Ольга Енко поделилась информацией о методе кинезиотейпирования и его применении. Метод кинезиотейпирования был изобретен японским мануальным терапевтом Кензо Касе в 1970-х годах для облегчения болевых синдромов в мышцах. Эластичные ленты, наносимые на определенные участки тела по специальным схемам, состоят из хлопка и гипоаллергенного клея. Этот метод изначально применялся спортсменами для быстрого восстановления после травм и тренировок, а затем нашел применение в медицине — ортопедии, неврологии, хирургии и педиатрии. В бьюти-индустрии кинезиотейпы используются для решения эстетических проблем.

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Кинезиотейпы помогают разгладить морщины и складки на лице, подтянуть овал лица, убрать отеки, улучшить тургор кожи и вернуть здоровый цвет лица. Они также могут применяться для исправления осанки, уменьшения видимости шрамов, рубцов, целлюлита, а также уменьшения объема.

Применение кинезиотейпа включает работу с лимфой и мышцами. Правильное наложение тейпа способствует увеличению межтканевого пространства, что ускоряет лимфоток и улучшает работу мышц. Тейп оказывает воздействие на мышцы через кожу, ускоряя крово- и лимфоток, уменьшая болевой синдром и отечность тканей, а также улучшая питание клеток.

Длительность наложения тейпа может варьироваться от получаса до 8 часов, после чего его следует удалить аккуратно и нанести крем. Тейпы не предназначены для повторного использования. Важно обращаться к опытному специалисту для правильного наложения тейпа и достижения эффективных результатов.

ТЕЙПЫ: кому нужны и в чем польза КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ