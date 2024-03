Как действует эстетическое тейпирование, для чего оно используется и куда применяются современные ленты?

Эксперт по естественным методам омоложения, косметолог-эстетист Ольга Енко поделилась информацией о методе кинезиотейпирования и его применении. Метод кинезиотейпирования был изобретен японским мануальным терапевтом Кензо Касе в 1970-х годах для облегчения болевых синдромов в мышцах. Эластичные ленты, наносимые на определенные участки тела по специальным схемам, состоят из хлопка и гипоаллергенного клея. Этот метод изначально применялся спортсменами для быстрого восстановления после травм и тренировок, а затем нашел применение в медицине — ортопедии, неврологии, хирургии и педиатрии. В бьюти-индустрии кинезиотейпы используются для решения эстетических проблем.

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.