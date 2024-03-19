Если у вас есть пигментация, вы, вероятно, интересуетесь, что представляет собой койевая кислота и какова ее роль в уходе за кожей

Вместе с косметологом Юлией Пярн обсуждаем важность процедур с койевой кислотой в холодное время года и их преимущества для кожи. Койевая кислота, получаемая из определенных грибов, помогает осветлить кожу за счет ингибирования фермента тирозиназы, ответственного за меланогенез. Ее эффективность усиливается при сочетании с другими осветляющими ингредиентами, такими как витамин С и арбутин.
Кислота встречается в составе комбинированных кислотных пилингов и мезотерапевтических препаратах для коррекции пигментации. Рекомендуется использовать такие средства с особой осторожностью и под присмотром специалиста, особенно с конца сентября по конец апреля, когда нет высокой солнечной активности. Важно применять средства с SPF50, чтобы предотвратить реакции на солнце. Однако перед началом курса необходимо проконсультироваться со специалистом и учитывать противопоказания, такие как кожные заболевания в стадии обострения и индивидуальная непереносимость вещества.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.