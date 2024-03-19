Стилист предоставила советы относительно моделей джинсов, которые не рекомендуется выбирать женщинам после 50 лет

Советы стилиста Анны Скороходовой по выбору джинсов для женщин старше 50 лет включают в себя рекомендации о том, какие модели джинсов следует избегать, чтобы создать выгодный образ. Она отмечает, что обтягивающие джинсы, модели с низкой посадкой и слишком много декоративных элементов могут не выгодно подчеркивать фигуру и создавать неуместный акцент на деталях. Она также советует быть осторожными с рваными джинсами, предпочитая их сочетать с базовыми вещами для более сбалансированного образа.
Однако, это не означает, что женщины старше 50 лет не могут носить джинсы вообще. Подбор правильной модели может помочь создать стильный и молодежный образ. Среди рекомендованных моделей находятся джинсы средней посадки, прямые джинсы, а также клеш или расклешенные джинсы. Скороходова также утверждает, что цветные джинсы, если они выбраны с умом, могут стать отличным выбором для женщин 50+, особенно предпочтительны благородные оттенки, как сообщает Москва 24.
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