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Стилист предоставила советы относительно моделей джинсов, которые не рекомендуется выбирать женщинам после 50 лет

Стилист Скороходова поделилась рекомендациями о том, какие модели джинсов лучше не выбирать для женщин старше 50 лет

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Советы стилиста Анны Скороходовой по выбору джинсов для женщин старше 50 лет включают в себя рекомендации о том, какие модели джинсов следует избегать, чтобы создать выгодный образ. Она отмечает, что обтягивающие джинсы, модели с низкой посадкой и слишком много декоративных элементов могут не выгодно подчеркивать фигуру и создавать неуместный акцент на деталях. Она также советует быть осторожными с рваными джинсами, предпочитая их сочетать с базовыми вещами для более сбалансированного образа.

Стилист Скороходова поделилась рекомендациями о том, какие модели джинсов лучше не выбирать для женщин старше 50 лет
Фото: unsplash.com by Ryan Moreno ryanmoreno is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, это не означает, что женщины старше 50 лет не могут носить джинсы вообще. Подбор правильной модели может помочь создать стильный и молодежный образ. Среди рекомендованных моделей находятся джинсы средней посадки, прямые джинсы, а также клеш или расклешенные джинсы. Скороходова также утверждает, что цветные джинсы, если они выбраны с умом, могут стать отличным выбором для женщин 50+, особенно предпочтительны благородные оттенки, как сообщает Москва 24.

 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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