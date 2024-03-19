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Пять способов избавиться от запаха хлорки на руках: простые советы для чистоты и свежести

Как убрать запах хлорки с рук: эффективные методы для быстрого решения проблемы

1:51
Моя семья » Красота и стиль

После уборки дома на руках остался неприятный запах хлорки? Сегодня мы расскажем несколько простых, но эффективных способов от experthometips.com, которые вы можете попробовать чтобы справиться с этой проблемой. Ведь никто не хочет ходить с этим запахом весь день.

Как убрать запах хлорки с рук: эффективные методы для быстрого решения проблемы
Фото: HD wallpaper flare is licensed under CC0 1.0 Public Domain

Начните с мытья рук

Начните свою процедуру с тщательного мытья рук с использованием увлажняющего мыла. Обеспечьте достаточную длительность мытья, посвящая этому процессу целых 20 секунд. Теплая вода откроет поры, помогая удалить остатки хлорки, а увлажняющие компоненты мыла предотвратят излишнюю сухость.

Блеск пищевой соды

Пищевая сода может стать вашим верным помощником в борьбе с запахом хлорки. Создайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Эту пасту можно использовать для очищения рук и устранения неприятного запаха. Благодаря своим свойствам, сода эффективно удаляет остатки хлорки, не раздражая кожу.

Лимонный сок для нейтрализации

Выжмите свежий сок лимона на руки и тщательно распределите его по поверхности кожи. Кислота лимона разрушает остатки хлорки, оставляя свежий цитрусовый аромат. Помните, что при наличии порезов или царапин стоит воздержаться от этого метода.

Специальное мыло

Приобретите мыло, специально разработанное для нейтрализации запахов. Оно эффективно устранит запах хлорки с ваших рук, делая их свежими и чистыми.

Увлажняющий крем

Отбеливатель может высушить кожу, поэтому не забудьте нанести увлажняющий крем после очистки. Это поможет восстановить уровень гидратации и убрать неприятный запах.

Следуя этим простым советам, вы с легкостью избавитесь от запаха хлорки с ваших рук и будете наслаждаться свежестью и чистотой.

Как избавиться от неприятного запаха от рук
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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