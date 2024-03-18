Почему мы считаем, что косметические средства с неприятным ароматом более эффективны?

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Большинство продуктов от Biologique Recherche, SkinCeuticals и SK-II обладают неприятным ароматом, но это не мешает многим любителям профессиональной косметики считать их более эффективными. Согласно этой теории, косметические средства с неприятным запахом обладают качественным составом и лучше работают на коже. Этот феномен можно объяснить несколькими аспектами, среди которых психология, культурные особенности и понятность состава.

Фото: openverse.org by Homedust, CC BY 2.0

Согласно американскому когнитивному психологу Памеле Далтон, наше восприятие запахов моментально влияет на нас, и мы ассоциируем его с предыдущим опытом. Доктор Алия Ахмед, психодерматолог, добавляет, что мы готовы терпеть неприятные запахи, если уверены в эффективности продукта, так как концентрируемся на результате. Также культурные и национальные особенности играют роль: многие привыкли к мысли, что для достижения красоты нужно переносить дискомфорт. По мнению Пьера-Луи Делапальма, главы Biologique Recherche, отсутствие искусственных ароматизаторов в составе продуктов помогает достичь лучшего результата.

Эксперт по запахам, Доун Голдуорм, отмечает, что честные и понятные ноты аромата делают продукт более доверительным. Многие предпочитают чувствовать характерные запахи компонентов, чтобы быть уверенными в их наличии. Это создает аутентичность продукта и убеждает в его эффективности, особенно если он является дорогим.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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