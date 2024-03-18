Рекомендация специалиста: пять масел для волос, которые стоит иметь на полке в ванной комнате

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин поделился советами о правильном использовании масел для волос. Он обсудил эффект кокосового, арганового, касторового, репейного и авокадо масел.
Кокосовое масло обладает универсальными свойствами, спасая от сухости, придавая блеск и увлажняя волосы.
Аргановое масло хорошо регенерирует клетки кожи головы и восстанавливает защитный барьер.
Касторовое масло помогает в укреплении корней и стимулирует рост волос.
Репейное масло стимулирует местный иммунитет кожи и избавляет от перхоти.
Масло авокадо подходит для борьбы с сухими кончиками и сухостью кожи головы, удерживая влагу и придавая блеск.
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