Рекомендация специалиста: пять масел для волос, которые стоит иметь на полке в ванной комнате

Советует эксперт: пять масел для волос, которые необходимо держать на полке в ванной

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин поделился советами о правильном использовании масел для волос. Он обсудил эффект кокосового, арганового, касторового, репейного и авокадо масел.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Кокосовое масло обладает универсальными свойствами, спасая от сухости, придавая блеск и увлажняя волосы.

Аргановое масло хорошо регенерирует клетки кожи головы и восстанавливает защитный барьер.

Касторовое масло помогает в укреплении корней и стимулирует рост волос.

Репейное масло стимулирует местный иммунитет кожи и избавляет от перхоти.

Масло авокадо подходит для борьбы с сухими кончиками и сухостью кожи головы, удерживая влагу и придавая блеск.





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