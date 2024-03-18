Домашний рецепт рисового тоника для придания коже сияния, популярный в Азии

Рисовый тоник для сияния кожи: домашний рецепт незаменимого средства в Азии

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тоник для лица — это важное средство, которое часто упускается из нашей ежедневной рутины ухода за кожей. Однако эксперты настаивают на его значимости как завершающем шаге очищения кожи. Тоник помогает восстановить pH-баланс кожи, который часто нарушается во время умывания. Кроме того, тоник усиливает действие увлажняющих сывороток и кремов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Выбор тоника зависит от типа кожи, и его можно легко приготовить дома, обеспечивая тем самым его естественность. Мария Перес де Вильямиль, директор салона красоты Centro Mem в Мадриде, предложила интересный рецепт рисового тоника из Азии.

Для приготовления рисового тоника потребуются всего два ингредиента — кипяченая вода и органический белый рис. Рис замачивается на ночь, а затем вода процеживается и используется для приготовления тоника. Варить рис на медленном огне около 30 минут, процедить и дать остыть. Тоник готов!

Для использования тоника пропитайте ватные диски и протрите ими лицо легкими движениями. Оставьте тоник на коже на 10 минут, а затем смойте теплой водой. Храните тоник в закрытой стеклянной банке в холодильнике, но не более 4 суток.

Рисовый тоник обладает очищающим и антисептическим действием, борется с высыпаниями и черными точками, придает коже сияние и выравнивает тон благодаря витаминам группы B и витамину E.





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