Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Америке заявили, что бойцы ВСУ, обученные НАТО, бесполезны
Китай оценил слова Путина по поводу Тайвання
Рейтинг переоцененных автомобилей на российском вторичном рынке: экспертное исследование
Тарпищев объяснил, почему Джокович не посетит матч по футболу России и Сербии
В сети появился первый тизер-трейлер четвёртого сезона аниме-сериала "Клинок, рассекающий демонов"
Импорт вина в Россию вырос на 43 миллиона литров
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Белгородчан опять разбудил грохот украинских ракет
Путин поручил улучшить порядок страховых выплат участникам СВО
Эстетический результат: аэрозоли для достижения совершенной шелковистости волос

Визуальный эффект: спреи для идеальной гладкости волос

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Немногим приятно сталкиваться с пушащимися, электризующимися волосами, которые трудно уложить. Однако гладкие и блестящие пряди, которые мы видим в модных журналах и на подиумах, привлекают внимание и вызывают вопросы о том, как достичь такого эффекта.

Визуальный эффект: спреи для идеальной гладкости волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы изучили способы придания послушности капризным волосам, выбора средств и их правильного нанесения для того, чтобы создать переливающиеся и блестящие локоны.

Чтобы добиться максимального эффекта, важно правильно использовать косметические продукты: дозировать их, распылять на расстоянии 20-25 см от волос, избегать области пробора и стараться не трогать укладку руками после применения.

Мой любимый способ сушки волос — использование спрея для увлажнения и придания блеска от Philip Martin's. Я наношу его на влажные волосы по всей длине от прикорневой зоны. Этот спрей представляет собой двухфазное средство, поэтому его необходимо встряхнуть перед использованием. Лучше всего распылять его перед сушкой феном, чтобы спрей также заменил термозащиту. В его состав входят масла для увлажнения и придания блеска. Я также использую его на сухие волосы только на длину, избегая корней.

Спрей для придания блеска волосам от Alterna подходит для окрашенных волос благодаря маслам листьев малины и семян подсолнечника в составе. У него легкая текстура, но лучше избегать нанесения на корни. Еще один многофункциональный вариант — спрей для блеска волос от Framesi. Он обладает легкой фиксацией, достаточной для создания небрежных укладок.

Спрей-дымка для блеска волос от Redken содержит рыжиковое масло и витамин В5 для увлажнения, питания и придания блеска волосам. Экономичный формат аэрозоля обеспечивает эффективное расходование продукта. Спрей-вуаль для сияния светлых волос от Matrix имеет легкую текстуру, но при этом ощутимо утолщает волосы.

Спреи для блеска волос от Aveda и Goldwell также являются популярными средствами. Они содержат масла, которые убирают пушистость и придают волосам блеск. При нанесении можно использовать прямой распылитель или наносить средство на руки, а затем равномерно распределять его по волосам.

Эти спреи помогают создать ухоженный и аккуратный вид волос, добавляя им блеск и сияние.


КАК СДЕЛАТЬ ВОЛОСЫ БЛЕСТЯЩИМИ ЗА 5 МИНУТ?! ТЫ ДОЛЖНА ЭТО ЗНАТЬ😱
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
ВС РФ наступают на запад от Авдеевки, на границе ВСУ несут большие потери Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Тарпищев объяснил, почему Джокович не посетит матч по футболу России и Сербии
В сети появился первый тизер-трейлер четвёртого сезона аниме-сериала "Клинок, рассекающий демонов"
Импорт вина в Россию вырос на 43 миллиона литров
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Белгородчан опять разбудил грохот украинских ракет
Путин поручил улучшить порядок страховых выплат участникам СВО
Эксперты рассказали, какие собаки поладят с кошками
Мама Тимати показала, как поёт маленькая дочь рэпера Алиса: "Хава нагила"
НАТО строит крупнейшую в Европе военную базу из-за Украины
Визуальный эффект: спреи для идеальной гладкости волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников