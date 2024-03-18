Как очистить спонж от остатков тонального крема?

Как помыть спонж от тонального крема

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мастера современной косметической индустрии создали множество лайфхаков для упрощения процесса работы. Специальные кисти различных составов и размеров, губки, спонжи и бьюти-блендеры являются обязательной частью арсенала для макияжа как у профессиональных визажистов, так и у обычных женщин, ежедневно использующих косметику.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Зачем нужно чистить спонжи от тонального крема? Помимо улучшения внешнего вида, это вопрос гигиены лица, экономии косметики и эстетической составляющей. На спонже всегда остается влажный тональный крем, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Непромытый бьюти-блендер может привести к высыпаниям и уменьшению срока использования косметики. Кроме того, грязный спонж оставляет неприятное впечатление и может повредить кожу.

Чтобы предотвратить загрязнение спонжа, его рекомендуется промывать после каждого использования. Способы очистки могут включать использование мыла, геля для душа, гидрофильных масел или специальных моющих средств. Важно избегать горячей воды, чтобы не повредить текстуру поролона спонжа.

Такие процедуры улучшают внешний вид спонжа, продлевают его срок службы и предотвращают размножение бактерий, обеспечивая более гигиеничное и приятное использование косметики.





💎Лайфхак💎КАК за 5 минут ПОЛНОСТЬЮ ОТМЫТЬ СПОНЖ ОТ ТОНАЛЬНОГО КРЕМА???💎