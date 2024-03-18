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Пять востребованных косметических процедур перед отпуском

Пять популярных бьюти-процедур перед отпуском

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Весенний период представляет собой один из самых вызывающих трудности времен для организма, так как кожа не успевает полностью восстановиться перед наступлением лета, когда её ожидает активное воздействие солнечных лучей. Врач-косметолог клиники эстетической медицины New Way, Светлана Сергеевна Артемьева, поделилась списком самых популярных процедур, которые рекомендуется провести перед отпуском.

Пять популярных бьюти-процедур перед отпуском
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для того чтобы кожа сохраняла своё здоровье, естественное сияние и увлажнённость в летний период, я предлагаю обратить внимание на пять важных косметических процедур:

  1. RF-лифтинг: всего одна процедура способна улучшить состояние кожи, стимулируя синтез новых коллагеновых волокон и уменьшая количество тех, что утратили свои свойства.
  2. Ботулинотерапия: перед отпуском особенно актуально введение препаратов ботулинического токсина для расслабления мышц лица, что позволяет существенно сократить количество мимических морщин, образующихся под воздействием солнечных лучей.
  3. Инъекции для стимулирования коллагена: ультрафиолет солнца может повредить коллаген, делая кожу хрупкой и лишая её упругости. Препараты, такие как Эстефил, помогают стимулировать выработку коллагена, укрепляя кожу в сочетании с аппаратными методиками, такими как RF-лифтинг.
  4. Пилинги: гладкость, сияние и красивый загар невозможны без предварительной подготовки. Проведение пилинга за несколько недель до отпуска поможет придать коже желанный бронзовый оттенок.
  5. Питательные вещества: витамины, аминокислоты, и микроэлементы необходимы для поддержания кожи в процессе стимуляции с помощью аппаратных и инъекционных методик. Стандартный курс включает 2/3 процедур, направленных на подкожное введение препаратов, содержащих необходимые компоненты для сохранения молодости, свежести и красоты кожи.


Топ-5 парикмахерских процедур перед отпуском | JKeratin
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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