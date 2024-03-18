Пять востребованных косметических процедур перед отпуском

Пять популярных бьюти-процедур перед отпуском

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Весенний период представляет собой один из самых вызывающих трудности времен для организма, так как кожа не успевает полностью восстановиться перед наступлением лета, когда её ожидает активное воздействие солнечных лучей. Врач-косметолог клиники эстетической медицины New Way, Светлана Сергеевна Артемьева, поделилась списком самых популярных процедур, которые рекомендуется провести перед отпуском.

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Для того чтобы кожа сохраняла своё здоровье, естественное сияние и увлажнённость в летний период, я предлагаю обратить внимание на пять важных косметических процедур:

RF-лифтинг: всего одна процедура способна улучшить состояние кожи, стимулируя синтез новых коллагеновых волокон и уменьшая количество тех, что утратили свои свойства. Ботулинотерапия: перед отпуском особенно актуально введение препаратов ботулинического токсина для расслабления мышц лица, что позволяет существенно сократить количество мимических морщин, образующихся под воздействием солнечных лучей. Инъекции для стимулирования коллагена: ультрафиолет солнца может повредить коллаген, делая кожу хрупкой и лишая её упругости. Препараты, такие как Эстефил, помогают стимулировать выработку коллагена, укрепляя кожу в сочетании с аппаратными методиками, такими как RF-лифтинг. Пилинги: гладкость, сияние и красивый загар невозможны без предварительной подготовки. Проведение пилинга за несколько недель до отпуска поможет придать коже желанный бронзовый оттенок. Питательные вещества: витамины, аминокислоты, и микроэлементы необходимы для поддержания кожи в процессе стимуляции с помощью аппаратных и инъекционных методик. Стандартный курс включает 2/3 процедур, направленных на подкожное введение препаратов, содержащих необходимые компоненты для сохранения молодости, свежести и красоты кожи.



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