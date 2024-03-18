От комбинированной до чувствительной: как определить, какой тип кожи и подобрать правильный уход

Вы наверняка слышали о нормальной, жирной, сухой, комбинированной или чувствительной коже лица. Но как узнать, какой тип у вас? Сегодня дерматологи портала webmd.com расскажут об этом.
Такая кожа не слишком сухая и не слишком жирная.
Особенности нормальной кожи:
Этот тип кожи может быть сухим или нормальным в некоторых областях и жирным в других, например, в зоне T (нос, лоб и подбородок). Многие люди имеют комбинированный тип кожи. Для разных областей лица нужно будет подбирать индивидуальный уход.
Комбинированная кожа может характеризоваться:
Такому типу лица характерна сухость из-за низкого уровня влаги в коже. Она может быть вызвана генетикой, старением, погодными условиями и другими факторами.
При сухой коже могут возникнуть следующие признаки:
Такой тип обычно характеризуется избыточным выделением кожного сала, что придает ей блестящий, жирный вид. Поры на жирной коже часто расширены и могут быть более заметными.
Признаки:
Люди с чувствительной кожей могут испытывать реакцию на различные факторы, такие как агрессивные моющие средства, косметические продукты с химическими добавками, солнечный свет, холодный ветер и даже стресс.
Признаки:
Перед покупкой продуктов по уходу важно понять свой тип кожи и другие факторы, такие как цвет лица, цели и личные привычки. Это поможет выбрать подходящие средства и обеспечить правильный уход. Не забывайте следовать базовым принципам таким как использование солнцезащитного крема, увлажнение и избегание вредных привычек.
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