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От комбинированной до чувствительной: как определить, какой тип кожи и подобрать правильный уход

Как определить тип кожи лица: рекомендации дерматологов

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Вы наверняка слышали о нормальной, жирной, сухой, комбинированной или чувствительной коже лица. Но как узнать, какой тип у вас? Сегодня дерматологи портала webmd.com расскажут об этом.

Как определить тип кожи лица: рекомендации дерматологов
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Нормальная кожа

Такая кожа не слишком сухая и не слишком жирная.

Особенности нормальной кожи:

  • Отсутствие или минимальное количество несовершенств.
  • Нет повышенной чувствительности.
  • Едва заметные поры.
  • Здоровый и сияющий цвет лица.

Комбинированный тип кожи

Этот тип кожи может быть сухим или нормальным в некоторых областях и жирным в других, например, в зоне T (нос, лоб и подбородок). Многие люди имеют комбинированный тип кожи. Для разных областей лица нужно будет подбирать индивидуальный уход.

Комбинированная кожа может характеризоваться:

  • Более заметные поры в области Т-зоны.
  • Черные точки.
  • Блеск лица в области где кожа жирнее

Сухой тип кожи

Такому типу лица характерна сухость из-за низкого уровня влаги в коже. Она может быть вызвана генетикой, старением, погодными условиями и другими факторами.

При сухой коже могут возникнуть следующие признаки:

  • Почти невидимые поры.
  • Тусклый, грубый цвет лица.
  • Появление красных пятен.
  • Меньшая эластичность кожи.
  • Более заметные морщины.

Жирный тип кожи

Такой тип обычно характеризуется избыточным выделением кожного сала, что придает ей блестящий, жирный вид. Поры на жирной коже часто расширены и могут быть более заметными.

Признаки:

  • Блеск.
  • Расширенные поры.
  • Черные точки и прыщи.
  • Неровный тон кожи.

Чувствительная кожа

Люди с чувствительной кожей могут испытывать реакцию на различные факторы, такие как агрессивные моющие средства, косметические продукты с химическими добавками, солнечный свет, холодный ветер и даже стресс.

Признаки:

  • Покраснение.
  • Зуд.
  • Жжение.
  • Сухость.

Перед покупкой продуктов по уходу важно понять свой тип кожи и другие факторы, такие как цвет лица, цели и личные привычки. Это поможет выбрать подходящие средства и обеспечить правильный уход. Не забывайте следовать базовым принципам таким как использование солнцезащитного крема, увлажнение и избегание вредных привычек.

Как определить свой тип кожи быстро и просто
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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