От комбинированной до чувствительной: как определить, какой тип кожи и подобрать правильный уход

Как определить тип кожи лица: рекомендации дерматологов

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Вы наверняка слышали о нормальной, жирной, сухой, комбинированной или чувствительной коже лица. Но как узнать, какой тип у вас? Сегодня дерматологи портала webmd.com расскажут об этом.

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Нормальная кожа

Такая кожа не слишком сухая и не слишком жирная.

Особенности нормальной кожи:

Отсутствие или минимальное количество несовершенств.

Нет повышенной чувствительности.

Едва заметные поры.

Здоровый и сияющий цвет лица.

Комбинированный тип кожи

Этот тип кожи может быть сухим или нормальным в некоторых областях и жирным в других, например, в зоне T (нос, лоб и подбородок). Многие люди имеют комбинированный тип кожи. Для разных областей лица нужно будет подбирать индивидуальный уход.

Комбинированная кожа может характеризоваться:

Более заметные поры в области Т-зоны.

Черные точки.

Блеск лица в области где кожа жирнее

Сухой тип кожи

Такому типу лица характерна сухость из-за низкого уровня влаги в коже. Она может быть вызвана генетикой, старением, погодными условиями и другими факторами.

При сухой коже могут возникнуть следующие признаки:

Почти невидимые поры.

Тусклый, грубый цвет лица.

Появление красных пятен.

Меньшая эластичность кожи.

Более заметные морщины.

Жирный тип кожи

Такой тип обычно характеризуется избыточным выделением кожного сала, что придает ей блестящий, жирный вид. Поры на жирной коже часто расширены и могут быть более заметными.

Признаки:

Блеск.

Расширенные поры.

Черные точки и прыщи.

Неровный тон кожи.

Чувствительная кожа

Люди с чувствительной кожей могут испытывать реакцию на различные факторы, такие как агрессивные моющие средства, косметические продукты с химическими добавками, солнечный свет, холодный ветер и даже стресс.

Признаки:

Покраснение.

Зуд.

Жжение.

Сухость.

Перед покупкой продуктов по уходу важно понять свой тип кожи и другие факторы, такие как цвет лица, цели и личные привычки. Это поможет выбрать подходящие средства и обеспечить правильный уход. Не забывайте следовать базовым принципам таким как использование солнцезащитного крема, увлажнение и избегание вредных привычек.

Как определить свой тип кожи быстро и просто