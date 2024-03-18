Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне стали чаще покупать кофе навынос, хотя этот напиток стал дороже
На курортах Испании развешивают плакаты против туристов
Выбираем "правильное" место для клубники
Lada 4x4 возглавила список самых востребованных внедорожников на вторичном рынке в России
Genesis возглавила список самых надежных автомобилей трехлетнего возраста в мире
Анастасия Волочкова приняла участие на выборах
Эксперты составили топ-5 самых дорогих кошек
Environment International: мобильные телефоны не повышают риск развития рака
Куба собирается стать туристическим регионом России
Наращивание: как избежать проблем и сохранить здоровье натуральных ногтей

Искусственные ногти: полезная информация перед походом в салон

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание ногтей может быть прекрасным способом подчеркнуть свой стиль или иметь длинные ногти, если собственные не растут быстро. Эксперты портала webmd.com рассказывают о потенциальных рисках, связанных с этой процедурой.

Искусственные ногти: полезная информация перед походом в салон
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Виды искусственных ногтей

Акрил: этот материал, образующий твердую пленку, получается путем смешивания порошка с жидкостью и его нанесения на натуральные ногти.

Гель: такие ногти создаются путем нанесения геля на натуральные ногти и их последующим отверждением под ультрафиолетовой лампой. Они обычно смотрятся более естественно и мягче, чем акриловые.

Возможные проблемы

Аллергическая реакция. Химические компоненты, используемые при нанесении или удалении искусственных ногтей, могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Инфекции. Повреждение натуральных ногтей в результате травмы может стать причиной попадания бактерий или грибков, что приведет к инфекции.

Ослабление ногтей. Химические составы, используемые для удаления искусственных ногтей, могут сушить и ослаблять натуральные ногти.

Рекомендации

  • Избегать наращивания при наличии инфекций или проблем с ногтями.
  • Просить мастера по маникюру бережно обращаться с кутикулой и натуральными ногтями.
  • Выбирайте салоны, использующие светодиодные лампы для отверждения геля.
  • После снятия искусственных ногтей регулярно увлажняйте кутикулу и кожу рук.

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски и наслаждаться прекрасным маникюром.

Вредно ли наращивание ногтей? | Анастасия Лукша
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.

Польза полыни огромна на участке
Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Genesis возглавила список самых надежных автомобилей трехлетнего возраста в мире
Анастасия Волочкова приняла участие на выборах
Эксперты составили топ-5 самых дорогих кошек
Environment International: мобильные телефоны не повышают риск развития рака
Куба собирается стать туристическим регионом России
Лепс столкнулся с финансовыми трудностями из-за образования для своих дочерей
Дижонская горчица: как приготовить её самостоятельно дома
Борьба с шелушением кожи головы: что делать?
Профессиональные советы: как безопасно обрезать ветку с защемлением
Как выбрать подержанный автомобиль: важные критерии, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников