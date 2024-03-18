Наращивание: как избежать проблем и сохранить здоровье натуральных ногтей

Искусственные ногти: полезная информация перед походом в салон

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наращивание ногтей может быть прекрасным способом подчеркнуть свой стиль или иметь длинные ногти, если собственные не растут быстро. Эксперты портала webmd.com рассказывают о потенциальных рисках, связанных с этой процедурой.

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Виды искусственных ногтей

Акрил: этот материал, образующий твердую пленку, получается путем смешивания порошка с жидкостью и его нанесения на натуральные ногти.

Гель: такие ногти создаются путем нанесения геля на натуральные ногти и их последующим отверждением под ультрафиолетовой лампой. Они обычно смотрятся более естественно и мягче, чем акриловые.

Возможные проблемы

Аллергическая реакция. Химические компоненты, используемые при нанесении или удалении искусственных ногтей, могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Инфекции. Повреждение натуральных ногтей в результате травмы может стать причиной попадания бактерий или грибков, что приведет к инфекции.

Ослабление ногтей. Химические составы, используемые для удаления искусственных ногтей, могут сушить и ослаблять натуральные ногти.

Рекомендации

Избегать наращивания при наличии инфекций или проблем с ногтями.

Просить мастера по маникюру бережно обращаться с кутикулой и натуральными ногтями.

Выбирайте салоны, использующие светодиодные лампы для отверждения геля.

После снятия искусственных ногтей регулярно увлажняйте кутикулу и кожу рук.

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски и наслаждаться прекрасным маникюром.

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