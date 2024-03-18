Избавляемся от перхоти: эффективные методы и советы для здоровой кожи головы

Борьба с шелушением кожи головы: что делать?

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Часто бывает так, что на ваши плечи словно сыпется снег. И хотя это сравнение может показаться забавным, проблема шелушения кожи головы требует серьезного внимания и надлежащего ухода. Сегодня мы с webmd.com расскажем о причинах появления перхоти и способах борьбы с ней.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему возникает перхоть?

Это состояние, известное также как себорейный дерматит, возникает, когда омертвевшие клетки кожи слишком быстро отшелушиваются. Обычно они имеют белый или светло-желтый цвет и легко смываются с кожи головы.

Причины появления перхоти могут быть разными. Наиболее вероятными факторами являются изменения гормонального фона, ведущие к ускоренному обновлению клеток кожи, или проблемы с дрожжевыми грибками на коже головы. Несмотря на распространенное мнение, плохая гигиена не является основной причиной появления перхоти.

Кроме того, существует несколько других факторов, которые могут спровоцировать шелушение и дискомфорт на коже головы, включая частое или недостаточное мытье волос, плохое смывание шампуня, холодную погоду, стресс и даже неправильную реакцию на косметические средства.

Борьба с проблемой

Мойте волосы регулярно, чтобы избавиться от хлопьев. Некоторым помогает мытье каждый день, другим - реже. Легкая перхоть может быть устранена обычным шампунем.

Попробуйте специальные шампуни от перхоти с активными компонентами, такими как сульфид селена или пиритион цинка. Используйте их по мере необходимости, а между применениями - обычный шампунь.

Наносите шампунь от перхоти на влажные волосы, массируйте в кожу головы и оставьте на 5 минут перед смыванием.

После применения шампуня от перхоти используйте кондиционер, чтобы ваши волосы оставались увлажненными и защищенными.

Избегайте чесания кожи головы, чтобы не усугубить проблему и не вызвать выпадение волос.

Если ни один из этих методов не приносит желаемого результата, обратитесь к дерматологу. Врач сможет назначить более эффективное лечение, включая противогрибковые шампуни или другие методы в зависимости от причины перхоти. Не стоит игнорировать проблему, так как она может стать серьезной и влиять на ваше самочувствие и внешний вид.

Появилась ПЕРХОТЬ: что делать? Как избавиться от перхоти?