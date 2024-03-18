Избавляемся от перхоти: эффективные методы и советы для здоровой кожи головы

Часто бывает так, что на ваши плечи словно сыпется снег. И хотя это сравнение может показаться забавным, проблема шелушения кожи головы требует серьезного внимания и надлежащего ухода. Сегодня мы с webmd.com расскажем о причинах появления перхоти и способах борьбы с ней.
Это состояние, известное также как себорейный дерматит, возникает, когда омертвевшие клетки кожи слишком быстро отшелушиваются. Обычно они имеют белый или светло-желтый цвет и легко смываются с кожи головы.
Причины появления перхоти могут быть разными. Наиболее вероятными факторами являются изменения гормонального фона, ведущие к ускоренному обновлению клеток кожи, или проблемы с дрожжевыми грибками на коже головы. Несмотря на распространенное мнение, плохая гигиена не является основной причиной появления перхоти.
Кроме того, существует несколько других факторов, которые могут спровоцировать шелушение и дискомфорт на коже головы, включая частое или недостаточное мытье волос, плохое смывание шампуня, холодную погоду, стресс и даже неправильную реакцию на косметические средства.
Если ни один из этих методов не приносит желаемого результата, обратитесь к дерматологу. Врач сможет назначить более эффективное лечение, включая противогрибковые шампуни или другие методы в зависимости от причины перхоти. Не стоит игнорировать проблему, так как она может стать серьезной и влиять на ваше самочувствие и внешний вид.
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