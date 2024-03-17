Пять рекомендаций профессионала из Голливуда по сохранению красоты и долговечности нарощенных ресниц

Клементина Ричардсон, эксперт в области наращивания ресниц и владелица салонов в Майами и Нью-Йорке, является признанной звездой в своем деле. В ее салонах запись нужно делать за три месяца вперед, а среди ее клиентов в числе знаменитостей 90-х — такие личности, как актриса Дженнифер Грей, известная по роли Бэби в "Грязных танцах", и певица Мэри Джей Блайдж, названная королевой хип-хоп-соула и обладательница девяти Грэмми. В интервью для журнала New Beauty Клементина делится секретами ухода за ресницами, чтобы они оставались красивыми и долговечными.
Не мойте ресницы первые 48 часов после наращивания и старайтесь избегать трения и влаги в течение этого времени, чтобы избежать выпадения или повреждения ресниц.
Избегайте использования туши для ресниц, чтобы не нагружать их и избежать необходимости ее удаления, что может повредить ресницы.
Откажитесь от средств на масляной основе для снятия макияжа глаз, так как они разрушают сцепление клея с кожей и могут привести к выпадению ресниц.
Используйте сыворотку для укрепления ресниц несколько раз в неделю, чтобы улучшить их состояние и уменьшить риск повреждений.
Спите на шелковой наволочке, чтобы предотвратить множественные столкновения и статическое электричество, которые могут повредить ресницы.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Как ухаживать за нарощенными ресницами, чтобы дольше продержались?
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ