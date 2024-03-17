Пять рекомендаций профессионала из Голливуда по сохранению красоты и долговечности нарощенных ресниц

Пять советов от голливудского эксперта, как продлить жизнь нарощенным ресницам

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Клементина Ричардсон, эксперт в области наращивания ресниц и владелица салонов в Майами и Нью-Йорке, является признанной звездой в своем деле. В ее салонах запись нужно делать за три месяца вперед, а среди ее клиентов в числе знаменитостей 90-х — такие личности, как актриса Дженнифер Грей, известная по роли Бэби в "Грязных танцах", и певица Мэри Джей Блайдж, названная королевой хип-хоп-соула и обладательница девяти Грэмми. В интервью для журнала New Beauty Клементина делится секретами ухода за ресницами, чтобы они оставались красивыми и долговечными.

Не мойте ресницы первые 48 часов после наращивания и старайтесь избегать трения и влаги в течение этого времени, чтобы избежать выпадения или повреждения ресниц. Избегайте использования туши для ресниц, чтобы не нагружать их и избежать необходимости ее удаления, что может повредить ресницы. Откажитесь от средств на масляной основе для снятия макияжа глаз, так как они разрушают сцепление клея с кожей и могут привести к выпадению ресниц. Используйте сыворотку для укрепления ресниц несколько раз в неделю, чтобы улучшить их состояние и уменьшить риск повреждений. Спите на шелковой наволочке, чтобы предотвратить множественные столкновения и статическое электричество, которые могут повредить ресницы.

Как ухаживать за нарощенными ресницами, чтобы дольше продержались?