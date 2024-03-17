10 продуктов для волос с использованием гидролизированного кератина

Гидролизованный кератин представляет собой разделенный водным гидролизом натуральный белок, который считается более эффективным благодаря лучшему растворению в воде. Это вещество имеет способность заполнять пустоты между чешуйками волос, что делает их более плотными.
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Важно использовать маски с гидролизованным кератином, так как они помогают восстановить волосы после воздействия прямых солнечных лучей. Даже на сухие волосы такие маски можно наносить.
Трихолог Тамара Беречикидзе рекомендует, чтобы хорошая маска содержала не менее 60% гидролизованного кератина и держалась на волосах не менее 10 минут, предпочтительно на всю ночь. Она объясняет, что за это время положительно заряженные (катионные) белки успевают проникнуть в структуру волос и заполнить пробелы в кератиновых волокнах.
Важно отметить несколько продуктов:
Маска Intense Richness Mask от Secret Professionnel by Phyto — подходит для регулярного ухода и экстренного восстановления волос, особенно после травмоопасных процедур.
Маска Color Extend Magnetics Mega Mask от Redken — обеспечивает пролонгированный эффект, восстанавливает и укрепляет волосы между окрашиваниями.
Маска Divination Simone DeLuxe Keratin Treatment Mask от Dixidox De Luxe — стимулирует рост волос и улучшает их структуру.
Маска Divination Simone DeLuxe Steel and Silk Treatment Mask от Dixidox De Luxe — восстанавливает волосы после термовоздействия, окрашивания и воздействия солнечных лучей.
Маска для увлажнения волос и кожи головы от J Beverly Hills — содержит органические растительные компоненты и подходит для веганов, обеспечивая увлажнение и восстановление волос и кожи головы.
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