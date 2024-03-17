Семь продуктов для ухода после пребывания на солнце, которые будут полезны во время отпуска

Перед тем как отправиться на пляж, важно помнить о защите кожи от солнечных лучей с помощью крема с SPF. Однако также важно уделять внимание уходу за кожей после солнечных ванн. Продукты после загара помогут увлажнить и восстановить кожу, а некоторые из них также придадут ей мерцающий эффект или обеспечат охлаждение и защиту от ожогов.
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Крем для чувствительной кожи Luminous Tan, After Sun Sensitive, Lancaster. Этот продукт содержит 96% натуральных ингредиентов и идеально подходит для чувствительной кожи. Кроме того, помимо ухода после солнца, он также усиливает естественный загар и обеспечивает коже золотистый оттенок.
Освежающий гель Sunny Refreshing Gelee Coco, Payot. Этот гель содержит кокосовую воду, которая увлажняет, восстанавливает и успокаивает кожу после солнца, обеспечивая ощущение прохлады.
Мерцающий крем After Sun Glowing Cream, Silky Bronze, Sensai. Этот крем покрывает кожу золотистым сиянием, увлажняет и ухаживает за ней, содержит экстракт белого чая и шелка Koishimaru EX.
Гель для душа, After Sun, Clarins. Гель для душа от Clarins эффективно очищает кожу от загрязнений, солнцезащитных фильтров и соли, увлажняет и питает ее.
Восстанавливающий крем с маслом Карите, Sisley. Этот крем помогает быстро восстановить кожу после солнечных ожогов благодаря успокаивающим ингредиентам, таким как масло Карите и экстракты масляного дерева и моркови.
Увлажняющий гель Aloe 99%, Holika Holika. Гель с алоэ от Holika Holika обладает успокаивающим и увлажняющим действием, помогает восстановить кожу после солнца и справиться с зудом.
SOS-бальзам, Capital Soleil, Vichy. Этот бальзам мгновенно облегчает ощущение жжения и боли после солнечных ожогов, а также обещает полное восстановление кожи спустя 24 часа благодаря минерализующей термальной воде Vichy и маслу сои.
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