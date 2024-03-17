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Семь продуктов для ухода после пребывания на солнце, которые будут полезны во время отпуска

Семь средств After Sun, которые пригодятся в отпуске

2:08
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Перед тем как отправиться на пляж, важно помнить о защите кожи от солнечных лучей с помощью крема с SPF. Однако также важно уделять внимание уходу за кожей после солнечных ванн. Продукты после загара помогут увлажнить и восстановить кожу, а некоторые из них также придадут ей мерцающий эффект или обеспечат охлаждение и защиту от ожогов.

Семь средств After Sun, которые пригодятся в отпуске
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Крем для чувствительной кожи Luminous Tan, After Sun Sensitive, Lancaster. Этот продукт содержит 96% натуральных ингредиентов и идеально подходит для чувствительной кожи. Кроме того, помимо ухода после солнца, он также усиливает естественный загар и обеспечивает коже золотистый оттенок.
  2. Освежающий гель Sunny Refreshing Gelee Coco, Payot. Этот гель содержит кокосовую воду, которая увлажняет, восстанавливает и успокаивает кожу после солнца, обеспечивая ощущение прохлады.
  3. Мерцающий крем After Sun Glowing Cream, Silky Bronze, Sensai. Этот крем покрывает кожу золотистым сиянием, увлажняет и ухаживает за ней, содержит экстракт белого чая и шелка Koishimaru EX.
  4. Гель для душа, After Sun, Clarins. Гель для душа от Clarins эффективно очищает кожу от загрязнений, солнцезащитных фильтров и соли, увлажняет и питает ее.
  5. Восстанавливающий крем с маслом Карите, Sisley. Этот крем помогает быстро восстановить кожу после солнечных ожогов благодаря успокаивающим ингредиентам, таким как масло Карите и экстракты масляного дерева и моркови.
  6. Увлажняющий гель Aloe 99%, Holika Holika. Гель с алоэ от Holika Holika обладает успокаивающим и увлажняющим действием, помогает восстановить кожу после солнца и справиться с зудом.
  7. SOS-бальзам, Capital Soleil, Vichy. Этот бальзам мгновенно облегчает ощущение жжения и боли после солнечных ожогов, а также обещает полное восстановление кожи спустя 24 часа благодаря минерализующей термальной воде Vichy и маслу сои.


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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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