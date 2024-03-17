Почему кожа губ становится сухой?

Сухость губ — проблема, с которой сталкиваются многие женщины, и важно понять, как ее решить. Это состояние может вызывать дискомфорт и требует правильного ухода и использования качественной косметики.
Причины сухости губ:
Воздействие неблагоприятных внешних условий, таких как холод и жара.
Стрессовые ситуации, которые могут привести к облизыванию губ и высыханию слюны.
Применение лекарственных препаратов, влияющих на работу слюнных желез.
Неправильный выбор средств по уходу, включая средства с фтором и сухим эффектом.
Нездоровый образ жизни, включая неправильное питание, курение и употребление алкоголя.
Заболевания, такие как аллергии, ожоги, заболевания зубов и другие, которые могут вызывать сухость во рту и на губах.
Профилактика и уход:
Использование увлажняющих бальзамов, особенно в холодное время года.
Защита губ от воздействия солнца и ветра с помощью специальных солнцезащитных бальзамов.
Избегание постоянного облизывания губ.
Правильное питание и отказ от вредных привычек.
По возможности, избегать сухих и жарких помещений.
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