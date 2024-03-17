Почему кожа губ становится сухой?

Почему сохнут губы

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Сухость губ — проблема, с которой сталкиваются многие женщины, и важно понять, как ее решить. Это состояние может вызывать дискомфорт и требует правильного ухода и использования качественной косметики.

Причины сухости губ:

Воздействие неблагоприятных внешних условий, таких как холод и жара.

Стрессовые ситуации, которые могут привести к облизыванию губ и высыханию слюны.

Применение лекарственных препаратов, влияющих на работу слюнных желез.

Неправильный выбор средств по уходу, включая средства с фтором и сухим эффектом.

Нездоровый образ жизни, включая неправильное питание, курение и употребление алкоголя.

Заболевания, такие как аллергии, ожоги, заболевания зубов и другие, которые могут вызывать сухость во рту и на губах.

Профилактика и уход:

Использование увлажняющих бальзамов, особенно в холодное время года.

Защита губ от воздействия солнца и ветра с помощью специальных солнцезащитных бальзамов.

Избегание постоянного облизывания губ.

Правильное питание и отказ от вредных привычек.

По возможности, избегать сухих и жарких помещений.

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