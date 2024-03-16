Шампуни не только обеспечивающие очищение, но также заботащиеся о волосах: пять лучших средств без сульфатов

Не только очищают, но и ухаживают: топ-5 бессульфатных шампуней

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Тенденция к осознанности проникает и в индустрию красоты. Теперь мы не приобретаем косметику наугад или для коллекционирования, а внимательно изучаем составы и предпочитаем экологически чистые продукты. Если несколько лет назад мы не обращали внимания на содержание сульфатов, то теперь многие из нас отдают предпочтение средствам без них. Некоторые эксперты, включая американского дерматолога Нила Садика, утверждают, что сульфаты безопасны, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешает их использование. Однако косметический химик Рон Робинсон предупреждает, что сульфаты могут вызывать аллергические реакции или раздражение кожи головы.

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Бессульфатные шампуни, согласно трихологам, представляют собой отличную альтернативу для людей с чувствительной кожей головы. Они обычно содержат масла, экстракты лекарственных растений и витамины, которые мягко очищают кожу головы и не вызывают раздражения. Однако они могут плохо пениться и не эффективно удалять силиконы и другие загрязнения, для этого рекомендуется использовать шампуни глубокой очистки время от времени.

Шампунь Dry Remedy от Aveda предназначен для увлажнения и восстановления сухих и поврежденных волос. Основной компонент - масло бурити, богатое бета-каротином и провитамином А, помогает восстановить здоровье волос. Его аромат, включающий ноты лаванды, бергамота и имбирной лилии, придает приятное ощущение.

Цена: 2500 рублей.

Damage Repairing & Rehydrating Shampoo от Kiehl's - это еще один шампунь, направленный на восстановление и увлажнение поврежденных волос. Содержащиеся в нем масло дерева моринга, гиалуроновая кислота и керамиды способствуют питанию и возвращению здорового вида волосам.

Цена: 1750 рублей.

Serene Scalp от Oribe - это шампунь, содержащий салициловую кислоту, которая мягко очищает кожу головы, борется с перхотью, зудом и шелушением. Он идеально подходит для сухой и раздраженной кожи головы.

Цена: 4200 рублей.

В увлажняющих и восстанавливающих шампунях линии Source Essentielle от L'Oreal Professionnel используются натуральные ингредиенты, такие как очищенная вода, масло семян подсолнечника, кокосовое масло и алоэ. Эти средства также упакованы в экологически чистую упаковку.

Цена: 1700 рублей.

Шампунь 3 Butter Control System от Biolage предназначен для укрощения непослушных волос, которые реагируют на влажность. Его состав включает масла ши, купуасу и мурумуру, которые глубоко питают волосы, делая их более гладкими и послушными.

Цена: 1550 рублей.

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