Топ-3 метода оживления или обновления

Большинство людей сегодня сталкиваются с апатией и находят все сложнее справляться с эмоциями, сохраняя бодрость духа. В такие моменты важно помнить о здоровье. Quantum Clinic предлагает специальные relax-процедуры, которые помогут вам перезагрузиться в этом сезоне.
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.
Массаж:
Классический массаж лица с виски-пеленанием STYX: отличное средство борьбы с отеками и неровностями кожи.
Аппаратная методика Эндосфера терапия с ручным массажем шейно-воротниковой зоны: идеальный выбор для жителей больших городов, чтобы тонизировать тело.
Остеопатический висцеральный массаж: помогает устранить биомеханические дисфункции тканей и восстановить естественную циркуляцию жидкостей.
Аппаратная косметология:
Лазерная шлифовка в сочетании с плазмотерапией: эффективное средство борьбы с морщинами, пигментными пятнами и другими проблемами кожи.
Эстетическая косметология:
Комбинация Perfect Glow: пилинг, безинъекционная мезотерапия Dermadrop и альгинатная маска Gold, которые помогут устранить последствия стресса и холодов.
Dermadrop HYAL 10: интенсивное увлажнение и уменьшение мимических морщин за счет введения в глубокие слои кожи сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, витаминов и минералов.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ