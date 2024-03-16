Топ-3 метода оживления или обновления

Топ-3 процедуры для перезагрузки

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство людей сегодня сталкиваются с апатией и находят все сложнее справляться с эмоциями, сохраняя бодрость духа. В такие моменты важно помнить о здоровье. Quantum Clinic предлагает специальные relax-процедуры, которые помогут вам перезагрузиться в этом сезоне.

Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Массаж:

Классический массаж лица с виски-пеленанием STYX: отличное средство борьбы с отеками и неровностями кожи.

Аппаратная методика Эндосфера терапия с ручным массажем шейно-воротниковой зоны: идеальный выбор для жителей больших городов, чтобы тонизировать тело.

Остеопатический висцеральный массаж: помогает устранить биомеханические дисфункции тканей и восстановить естественную циркуляцию жидкостей.

Аппаратная косметология:

Лазерная шлифовка в сочетании с плазмотерапией: эффективное средство борьбы с морщинами, пигментными пятнами и другими проблемами кожи.

Эстетическая косметология:

Комбинация Perfect Glow: пилинг, безинъекционная мезотерапия Dermadrop и альгинатная маска Gold, которые помогут устранить последствия стресса и холодов.

Dermadrop HYAL 10: интенсивное увлажнение и уменьшение мимических морщин за счет введения в глубокие слои кожи сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, витаминов и минералов.

Альгинатная золотая маска: добавляет сияние и свечение коже изнутри, завершая комплексную процедуру.

