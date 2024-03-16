Стиль "влажных волос", высокий пучок и еще три прически, подходящие для пляжа

Пляжные укладки должны быть удобными, стойкими и красивыми, чтобы позволить насладиться пляжным отдыхом без лишних забот. Несколько вариантов причесок, которые соответствуют этим требованиям.
Эффект мокрых волос и легкие локоны, повязка в высоком пучке, высокий пучок с яркой лентой, лента-ободок, и косы — все эти укладки подойдут как для пляжа, так и для повседневной жизни.
Для создания эффектных причесок всего за пять минут, используйте специальные средства для укладки и фиксации волос.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.