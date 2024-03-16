Стиль "влажных волос", высокий пучок и еще три прически, подходящие для пляжа

Эффект мокрых волос, высокий пучок и еще три идеальные прически для пляжа

0:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пляжные укладки должны быть удобными, стойкими и красивыми, чтобы позволить насладиться пляжным отдыхом без лишних забот. Несколько вариантов причесок, которые соответствуют этим требованиям.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эффект мокрых волос и легкие локоны, повязка в высоком пучке, высокий пучок с яркой лентой, лента-ободок, и косы — все эти укладки подойдут как для пляжа, так и для повседневной жизни.

Для создания эффектных причесок всего за пять минут, используйте специальные средства для укладки и фиксации волос.





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