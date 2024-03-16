Пять принципов ухода за волосами, которые способствовали росту и улучшению состояния волос

Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отрастила волосы до пояса за шесть месяцев: пять причин, которые могут помочь исключить ошибки и достичь успеха.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Ошибка №1: Недостаток железа может быть причиной выпадения волос. Принимайте препараты железа с витамином C для лучшего усвоения.

Ошибка №2: Масляные маски должны оставаться на волосах не менее трех часов, чтобы полезные вещества успели проникнуть в фолликулы. Однако не стоит переборщить с временем, чтобы избежать перегрузки.

Ошибка №3: Рацион питания имеет большое значение. Нормализуйте микробиом кишечника, уменьшив потребление сахара и углеводов, и разнообразьте рацион пищей с волокнами и пробиотиками.

Ошибка №4: Маски с гидролизованным кератином могут помочь, но используйте их с осторожностью, чтобы избежать перегрузки волос. Не злоупотребляйте такими масками, чтобы предотвратить утяжеление волос.

Ошибка №5: Системность в подходе к уходу за волосами играет ключевую роль. Регулярно выполняйте подходящие процедуры несколько раз в неделю, чтобы достичь желаемых результатов.





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