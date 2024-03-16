Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
В Белгороде предприняты повышенные меры безопасности
Цитаты из фильмов Леонида Гайдая, которые прочно вошли в повседневную жизнь
Певица Дуа Липа пришла на свидание с британским актером Каллумом Тернером
Пять распространенных ошибок при заправке автомобилей: как избежать неприятностей
Эти растения помогут избавиться от мышей на вашем участке
Татьяна Брухунова провела разговор о мужском здоровье 78-летнего Евгения Петросяна
Алла Пугачёва показала молодого Александра Ширвиндта
Врач Ведяшкина заявила об опасности употребления алкоголя во время приема антибиотиков
Пять принципов ухода за волосами, которые способствовали росту и улучшению состояния волос

Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Отрастила волосы до пояса за шесть месяцев: пять причин, которые могут помочь исключить ошибки и достичь успеха.

Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Ошибка №1: Недостаток железа может быть причиной выпадения волос. Принимайте препараты железа с витамином C для лучшего усвоения.

Ошибка №2: Масляные маски должны оставаться на волосах не менее трех часов, чтобы полезные вещества успели проникнуть в фолликулы. Однако не стоит переборщить с временем, чтобы избежать перегрузки.

Ошибка №3: Рацион питания имеет большое значение. Нормализуйте микробиом кишечника, уменьшив потребление сахара и углеводов, и разнообразьте рацион пищей с волокнами и пробиотиками.

Ошибка №4: Маски с гидролизованным кератином могут помочь, но используйте их с осторожностью, чтобы избежать перегрузки волос. Не злоупотребляйте такими масками, чтобы предотвратить утяжеление волос.

Ошибка №5: Системность в подходе к уходу за волосами играет ключевую роль. Регулярно выполняйте подходящие процедуры несколько раз в неделю, чтобы достичь желаемых результатов.


5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ СУПЕР ЭФФЕКТИВНОГО РОСТА ВОЛОС
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
Крымский референдум стал маяком выбора самостоятельности России Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Последние материалы
Ученые выяснили, что собаки тоже страдают от психических расстройств
Яркие красные плода: рассказываем о ирге
Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу
Пятый канал обозначил главные кинороли Александра Ширвиндта
Военкор Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон
Трейлер игровой новинки Empire of the Ants
Почему некоторые дорожные камеры не фиксируют нарушения ночью: объяснение ГИБДД
Нашёлся московский пенсионер, пропавший по дороге в МФЦ
Стюардесса рассказала, зачем нужны треугольники над окнами в салоне самолета
Израильские археологи обнаружили древний разломанный шекель в Иудейских горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников