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Коктейль из витаминов: семь реставрирующих продуктов для волос

Витаминный коктейль: семь восстанавливающих средств для волос

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Проблемы с волосами часто бывают разными: жирные быстро, сухие тускнеют, и не поддаются укладке. Хотя прием витаминов внутрь может дать результат, быстрый эффект можно получить от косметических продуктов. Мы подобрали семь средств для восстановления, питания и увлажнения волос.

Витаминный коктейль: семь восстанавливающих средств для волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. СС-крем "Комплексная биоревитализация волос" Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture, Alterna. Этот продукт объединяет в себе морские водоросли и противостарение черной икры и витамина С, обеспечивая увлажнение, питание и защиту волос и кожи головы. Он обладает 10 полезными свойствами, включая увлажнение, блеск и термозащиту. Подходит для нормальных и сухих волос.
  2. Несмываемый кондиционер-уход для увлажнения и защиты Staying. Alive, KEVIN. MURPHY. Этот спрей содержит растительные компоненты, витамин C и черный перец для ухода за волосами. Он увлажняет, разглаживает и закрывает кутикулу, подготавливая волосы для укладки.
  3. "Главный герой" спрей-эликсир для идеальных волос, R+Co. Этот мультифункциональный спрей восстанавливает, увлажняет и укрепляет волосы, не утяжеляя их. Он содержит витамины и экстракты растений для достижения максимального эффекта.
  4. Сыворотка-активатор восстановления волос Power Drops Damage Repair, Oribe. Эта сыворотка возвращает здоровье пересушенным волосам, уменьшает ломкость и выпадение волос. Она содержит линолевую кислоту, биотин, биотин и экстракт водорослей для восстановления и увлажнения волос.
  5. Маска для укрепления волос Inforcer, L'Oréal Professionnel. Эта маска из линии Inforcer содержит витамин B6 и биотин, чтобы укрепить ломкие и поврежденные волосы. Она облегчает расчесывание и укладку, делая волосы более послушными.
  6. Многофункциональное масло-уход Elixir Ultime, Kerastase. Это масло предотвращает секущиеся кончики, увлажняет волосы и придает им блеск. Содержит масло марулы, экстракт амлы и аргановое масло для максимального ухода.
  7. Увлажняющий спрей-кондиционер с экстрактом алоэ, full force, OLLIN. Этот спрей-кондиционер восстанавливает эластичность волос и интенсивно увлажняет их. Содержит экстракт алоэ и фитантриол для ухода и укрепления волос.
ЭТО СПАСЕТ ВОЛОСЫ: средства, процедуры, советы от профи
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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