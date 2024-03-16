Пять наилучших вариантов тушей, которые помогут достичь великолепного объема ресниц

Пять лучших тушей для создания объемных ресниц

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 16 марта 1917 года химик Терри Л. Уильямс создал первую тушь для ресниц для своей сестры Мэйбл, используя смесь из угольной пыли и вазелина. После успеха этого продукта он основал компанию Maybelline, объединив имя сестры и компонента, присутствующего в формуле туши. В настоящее время этот день отмечается как день появления первой туши. В честь этого события мы решили поделиться своими фаворитами из мира тушей для ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

DARLING Объемная тушь с микроаппликатором 3D Lash Genie*. Этот продукт отличается микроаппликатором, который позволяет равномерно прокрасить каждую ресницу, обеспечивая естественный объем и удлинение. CATRICE Тушь для ресниц Pure Volume. С щеточкой, способной приподнять и уплотнить ресницы, эта тушь также содержит миндальное и касторовое масло для увлажнения и питания ресниц. RODIAL Тушь для ресниц Glamolash Mascara XXL Black. Благодаря внушительной щеточке, эта тушь разделяет и удлиняет ресницы, создавая естественный объем. L'OREAL PARIS Тушь для ресниц Lash Paradise. Известная своим эффектом накладных ресниц, эта тушь благодаря специальной силиконовой щеточке делает ресницы гуще и объемнее. HOLIKA HOLIKA Тушь для ресниц Holipop Detailcard. Миниатюрный изогнутый аппликатор этой туши позволяет достичь желаемого объема, разделяя, подкручивая и удлиняя ресницы без комочков и слипшихся волосков.



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