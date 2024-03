Пять наилучших вариантов тушей, которые помогут достичь великолепного объема ресниц

В 16 марта 1917 года химик Терри Л. Уильямс создал первую тушь для ресниц для своей сестры Мэйбл, используя смесь из угольной пыли и вазелина. После успеха этого продукта он основал компанию Maybelline, объединив имя сестры и компонента, присутствующего в формуле туши. В настоящее время этот день отмечается как день появления первой туши. В честь этого события мы решили поделиться своими фаворитами из мира тушей для ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license