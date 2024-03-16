Могут ли корсеты помочь в снижении веса, уменьшив талию?

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Осиная талия: эффективны ли корсеты для похудения

2:32
Моя семья » Красота и стиль

История корсетов, классического элемента женской одежды, насчитывает уже более двух веков. Недавно на сцену вышли их новые потомки — пояса для похудения, известные как "фитнес-корсеты" или "корсеты для спорта". Однако, с их появлением возникли вопросы о том, насколько целесообразно их использовать: можно ли тренироваться в них, помогают ли они после родов, действительно ли они способствуют похудению и безопасны ли они.

Осиная талия: эффективны ли корсеты для похудения
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фитнес-корсеты приобрели популярность в основном благодаря рекламным кампаниям и утверждениям знаменитостей о том, что благодаря им они смогли похудеть. Однако научных данных, подтверждающих эффективность корсетов для похудения, не существует. Тем не менее, многие предпочитают верить в магические свойства этих изделий.

Сущность успеха фитнес-корсетов заключается в мгновенном визуальном эффекте: сразу после надевания они утягивают живот и создают иллюзию стройной талии. Это может психологически поднять настроение и сделать тренировку более приятной.

Некоторые женщины предпочитают носить классические корсеты, корсажи и утягивающее белье, чтобы выглядеть стройнее в нарядах. Однако, как только корсет снимается, лишний объем возвращается.

Даже если носить фитнес-корсеты круглосуточно, они не смогут уменьшить объем талии или убрать живот, так как форма тела складывается за счет работы мышц. Постоянное ношение корсета может привести к проблемам со здоровьем, таким как затрудненное дыхание и кровообращение, а также ослабление мышц живота.

Кроме того, ношение корсета во время тренировок мешает мышцам работать полностью, не позволяя им эффективно укрепляться. Производители утверждают, что фитнес-корсеты способствуют потере влаги и жира благодаря "эффекту бани", но научно доказанных данных об этом нет. Вместо этого, использование корсета может привести к обезвоживанию и ослаблению мышц.

Если рассматривать использование корсета после родов, то важно выбирать модели из "дышащих" материалов, чтобы избежать парникового эффекта. Однако стоит помнить, что ношение корсета может иметь негативные последствия для организма, а рекомендованные послеродовые бандажи могут оказаться более безопасным и эффективным вариантом.

Вместо использования корсетов, рекомендуется выполнение упражнений, способствующих формированию талии и укреплению мышц пресса, а также придерживаться здорового питания и регулярно заниматься спортом.


СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОЙ ТАЛИИ / ЗАЧЕМ НУЖЕН КОРСЕТ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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