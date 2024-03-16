Пять часто встречающихся недочетов, которые негативно влияют на состояние волос

Пять распространенных ошибок, которые портят волосы

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

У парикмахера Джейсона Коллиера впечатляющий список клиентов, включая Викторию Бекхэм, Еву Лонгорию, Сэйди Фрост и Хелен Маккрори. Он обладает опытом в создании идеальных укладок. Для британского издания Harper's Bazaar Джейсон подготовил руководство по распространенным ошибкам, которые часто встречаются в бьюти-блогах.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первая ошибка заключается в излишнем использовании средств для укладки. Джейсон предупреждает, что чрезмерное количество продуктов может навредить прическе, и рекомендует придерживаться меры.

Вторая ошибка — выбор не подходящих средств для укладки. Парикмахер звезд советует подбирать продукты в соответствии с типом волос и рекомендует тестировать новые средства перед покупкой.

Третья ошибка связана с неправильным применением средств для укладки. Джейсон подчеркивает важность правильного использования продуктов и отмечает, что часто клиенты применяют их неправильно, что может привести к нежелательным результатам.

Четвертая ошибка касается длительных перерывов между стрижками. Джейсон предупреждает, что слишком долгое ожидание между посещениями салона может привести к повреждению волос и усложнить укладку.

Пятая ошибка — неумение пользоваться феном и стайлерами. Парикмахер рекомендует обращать внимание на технику сушки волос и использование тепловых инструментов, чтобы избежать повреждения волос и обеспечить идеальную укладку.





ЭТО УБЬЕТ ТВОИ ВОЛОСЫ: самые частые ошибки