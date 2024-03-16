Пять часто встречающихся недочетов, которые негативно влияют на состояние волос

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Пять распространенных ошибок, которые портят волосы

1:27
Моя семья » Красота и стиль

У парикмахера Джейсона Коллиера впечатляющий список клиентов, включая Викторию Бекхэм, Еву Лонгорию, Сэйди Фрост и Хелен Маккрори. Он обладает опытом в создании идеальных укладок. Для британского издания Harper's Bazaar Джейсон подготовил руководство по распространенным ошибкам, которые часто встречаются в бьюти-блогах.

Пять распространенных ошибок, которые портят волосы
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первая ошибка заключается в излишнем использовании средств для укладки. Джейсон предупреждает, что чрезмерное количество продуктов может навредить прическе, и рекомендует придерживаться меры.

Вторая ошибка — выбор не подходящих средств для укладки. Парикмахер звезд советует подбирать продукты в соответствии с типом волос и рекомендует тестировать новые средства перед покупкой.

Третья ошибка связана с неправильным применением средств для укладки. Джейсон подчеркивает важность правильного использования продуктов и отмечает, что часто клиенты применяют их неправильно, что может привести к нежелательным результатам.

Четвертая ошибка касается длительных перерывов между стрижками. Джейсон предупреждает, что слишком долгое ожидание между посещениями салона может привести к повреждению волос и усложнить укладку.

Пятая ошибка — неумение пользоваться феном и стайлерами. Парикмахер рекомендует обращать внимание на технику сушки волос и использование тепловых инструментов, чтобы избежать повреждения волос и обеспечить идеальную укладку.


ЭТО УБЬЕТ ТВОИ ВОЛОСЫ: самые частые ошибки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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