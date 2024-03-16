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Восемь продуктов для ухода за волосами, предназначенных для борьбы с статическим эффектом

Восемь средств для волос с эффектом антистатика

2:07
Моя семья » Красота и стиль

В холодные осенние и зимние дни статическое электричество становится серьезной проблемой, особенно для волос. Многие не осознают, что этот эффект не только вызывает физическое дискомфорт, но также может повредить структуру волос, особенно тонкие, сухие и длинные пряди. Для борьбы с этой проблемой существует несколько простых правил: предпочтение одежды из натуральных тканей, использование головных уборов и деревянных расчесок, а также регулярное применение спреев-антистатиков и средств для ухода, которые увлажняют и разглаживают волосы.

Восемь средств для волос с эффектом антистатика
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Представленная ниже подборка продуктов отлично справляется с проблемой статического электричества:

  1. Питательный спрей-антистатик Invigo Nutri-Enrich, Wella Professionals: содержит витамин Е, который защищает волосы от ультрафиолетовых лучей и делает их послушными и мягкими. Применяется в конце укладки.
  2. Спрей-антистатик Foil Frizz Static, R+Co: сухой спрей в виде аэрозоля, подавляет статическое электричество, придает блеск и удаляет остатки лака.
  3. Антистатик для волос Frizz Control, Moroccanoil: насыщен аргановым маслом, восстанавливает волосы, придает им блеск и устойчивость к перепадам температуры.
  4. Финиш-крем для укладки волос Sublimate, Sebastian: обеспечивает гладкость и блеск волосам, устраняя их электризацию.
  5. Флюид-филлер для ослабленных волос Kedr&Rose Elastin, Planeta Organica: заполняет поврежденные участки волос, делая их более плотными и устойчивыми к статическому электричеству.
  6. Восстанавливающий эликсир 3D Styling Rejuvenating Elixir, Nioxin: глубоко увлажняет волосы, делает их послушными и придает текстуру.
  7. Мерцающий спрей для блестящих волос Shimmering Mist, Davines: предотвращает электризацию волос, придает им бархатистость и блеск.
  8. Спрей-уход для волос с антистатическим эффектом Curex Versus Winter, Estel: увлажняет кожу головы и укрепляет кутикулу волос, защищая их от статического электричества.
8 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС, как улучшить состояние волос дома? Секреты моего ухода и укладки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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