Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моддер увеличил частоту кадров в Dark Souls 2
Дети известных актёров, которым незнакомо слово "нет"
Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма
Популярным морским курортом остается Чёрное море
Герань будет цвести! Делимся правильной подкормкой растения
Ученые обнаружили в Ираке храм персидской богини плодородия Анахиты
Страдающему от миодистрофии Дюшенна мальчику из Тюмени собрали более 300 млн рублей на лечение
Тонкие блинчики на кефире: получаются мягкие, нежные и ажурные
Стас Михайлов: гастрольный тур и участие в выборах президента России
Восемь увлекательных методов, которые помогут ускорить метаболизм

Восемь способов ускорить обмен веществ

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Мирослава Красова, онлайн-коуч и фитнес-блогер, представляет восемь ключевых методов для ускорения обмена веществ и достижения идеальной формы.

Восемь способов ускорить обмен веществ
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хороший метаболизм является ключом к красивому и подтянутому телу, так как обеспечивает превращение пищи в энергию. Красова предлагает следующие рекомендации:

  1. Пейте не менее двух литров воды в день, что помогает регулировать тепловой баланс, выводить токсины и продукты распада, а также поддерживать здоровье сердца, почек и кожи.
  2. Регулярные тренировки, особенно круговые и табата, способствуют ускорению обмена веществ и эффективному сжиганию жира.
  3. Равномерное употребление углеводов в течение дня важно для поддержания чувства сытости, построения мышц и обеспечения энергии для тренировок.
  4. Кардиосессии, такие как бег и быстрая ходьба, помогают стимулировать быстрый обмен веществ.
  5. Сон играет важную роль в нормальной секреции гормонов и ускорении метаболизма, поэтому важно спать не менее 7-8 часов в сутки.
  6. Питание, богатое продуктами, ускоряющими метаболизм, такими как имбирь, лимон, корица, ананас, грейпфрут и зеленый чай, помогает поддерживать высокий обмен веществ.
  7. Употребление витаминов, особенно Омега-3-6-9, способствует поддержанию здоровья организма и ускорению метаболизма.
  8. Хорошее настроение играет важную роль в достижении целей, поэтому улыбайтесь и наслаждайтесь процессом.


Как ускорить метаболизм для похудения. 8 способов ускорения обменных процессов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
Brabus представил нового монстра: Mercedes-AMG S63 E-Performance с 930 лошадиными силами
Восемь способов ускорить обмен веществ
RS: слова Путина об Украине должны заставить Запад задуматься о переговорах
Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению
Учёные нашли эффективную и безопасную методику лечения облысения
Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради сохранения власти
Нужно ли перепахивать огород весной?
Revolution Team преображает классику: GTA Vice City в стиле Grand Theft Auto IV
МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину
Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников