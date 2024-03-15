8 стратегий для поддержания грации и осанки

Врач-остеопат Александр Евдокимов предоставил ценные советы по улучшению осанки и расслаблению спины.
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Ежедневные упражнения для укрепления позвоночника: рекомендуется ежедневно выполнять упражнения для всех отделов позвоночника, такие как наклоны головы вперед и назад, поднятие груди и движение тазом.
Правильный выбор видов тренировок: танцы, балет и гимнастика положительно влияют на осанку, в то время как некоторые виды спорта, такие как теннис и метательные виды спорта, могут негативно сказаться на позвоночнике.
Корректное положение за столом: важно соблюдать принцип 90-90-90 при сидении за столом, а также выбирать подходящий стул и рабочий стол.
Регулярные упражнения для расслабления спины: включайте в свой день наклоны к ногам, наклоны в сторону и подъемы ног для улучшения осанки и снятия напряжения в спине.
Правильный выбор обуви: туфли на высоком каблуке могут негативно влиять на осанку и походку.
Лечение хронических заболеваний: хронические заболевания внутренних органов также могут оказывать влияние на осанку, поэтому важно обращаться к специалисту для их лечения.
Ортопедические матрасы: хороший отдых на ортопедическом матрасе может способствовать расслаблению мышц спины и улучшению осанки.
Укрепление мышц спины и пресса: тренировка мышц пресса и спины поможет поддерживать правильное положение тела и улучшить осанку.
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КРАСИВАЯ И РОВНАЯ СПИНА + ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА // Лучшие упражнения, чтобы исправить осанку за 9 минут
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