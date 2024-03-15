8 стратегий для поддержания грации и осанки

Красота и стиль

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Врач-остеопат Александр Евдокимов предоставил ценные советы по улучшению осанки и расслаблению спины.

КРАСИВАЯ И РОВНАЯ СПИНА + ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА // Лучшие упражнения, чтобы исправить осанку за 9 минут