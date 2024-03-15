Команда "без сна": пять уловок, когда не насыщаешься сном

Недостаток сна может быть вызван различными факторами, включая внешние воздействия, такие как свет от электронных устройств, которые могут нарушить цикл сна. Симптомы недосыпания могут напоминать симптомы вирусных инфекций, включая усталость, головную боль и вялость. Для бодрствования без кофе и энергетических напитков существуют несколько полезных советов.
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Питательный шоколад: употребление темного шоколада может помочь проснуться и повысить уровень энергии благодаря содержанию теобромина и антиоксидантов.
Массаж акупунктурных точек: мягкий массаж акупунктурных точек, особенно на ступнях, может способствовать бодрствованию и улучшению общего самочувствия.
Физическая активность: короткая зарядка или прогулка после пробуждения помогает ускорить обмен веществ и повысить уровень энергии на длительный срок.
Ароматерапия: ароматы цитрусовых, розмарина, герани и бергамота могут стимулировать нервную систему и улучшить бодрствование.
Ограничение углеводов: сокращение потребления углеводов и увеличение потребления воды, овощей, фруктов и белков может помочь справиться с усталостью и поддержать высокий уровень энергии в течение дня.
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