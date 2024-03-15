Пять недочетов в стремлении к похудению, которые могут нарушить менструальный цикл

Пять ошибок в похудении, которые сбивают менструальный цикл

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Почему необходимо осторожно обсуждать вес с близкими и сколько калорий нужно организму для нормальной работы репродуктивной системы? Врач-диетолог Ксения Селезнева раскрывает взаимосвязь между менструальным циклом и диетой, а также обозначает ошибки, которые следует избегать в процессе снижения веса.

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Жировая ткань играет важную роль в организме, участвуя в синтезе женских половых гормонов и обеспечивая энергией и защитой внутренние органы. Недостаток жировой ткани приводит к гормональным нарушениям, что сказывается на работе репродуктивной системы, включая менструальный цикл. Однако избыток жира также может негативно сказаться на цикле и способности к зачатию.

Важно обращать внимание на признаки проблем с весом у близких, такие как навязчивое стремление к похудению, постоянное взвешивание и беспокойство из-за каждого грамма, даже при отсутствии очевидного избытка веса. Комментарии о весе от близких могут оказать негативное влияние, особенно на подростков.

Голодание перед отпуском или ограничение калорийности может стать источником стресса для организма, что ведет к замедлению метаболизма и набору веса после возвращения к обычному рациону. Перед началом диеты рекомендуется консультироваться с профессионалом, чтобы разработать индивидуальный план питания.

Снижение калорийности или существенное ограничение жиров и углеводов также может быть вредно для организма. Ежедневное потребление калорий должно быть не менее 1300-1500 калорий, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Быстрый сброс веса также может повлиять на менструальный цикл и общее состояние организма. Безопасная скорость снижения веса составляет 5% от начальной массы тела за две недели. Перед началом диеты рекомендуется провести анализ состава тела для отслеживания результатов.

Нарушения цикла могут быть вызваны различными факторами, включая стресс, изменение климата и уход за здоровьем. Если проблемы с циклом продолжаются несколько месяцев, рекомендуется обратиться к врачу для дополнительного обследования и консультации.





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