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Естественное окрашивание волос свекольным соком: преимущества и способы применения

Красота без химии: способы окрашивания волос свекольным соком

1:33
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Свекольный сок – необычное, но эффективное решение для окрашивания волос. Его естественные свойства не только придают локонам красивый оттенок, но и улучшают их состояние. Давайте рассмотрим преимущества этого метода и несколько способов его применения от beautyglimpse.com.

Красота без химии: способы окрашивания волос свекольным соком
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Преимущества окрашивания свекольным соком

  • Естественный способ окрашивания без вредных химических веществ, что благоприятно для здоровья волос.
  • Мощная, но временная краска, позволяющая регулировать интенсивность цвета.
  • Питательные вещества в свекольном соке стимулируют кровообращение в коже головы, способствуя росту волос.
  • Противозудные свойства помогают бороться с перхотью и зудом, улучшая состояние кожи головы.
  • Придает волосам гладкость и блеск.
  • Это более доступная альтернатива магазинным краскам и салонным процедурам.

Способы окрашивания волос с использованием свеклы

  1. Смешайте свекольный сок с кокосовым маслом для увлажнения волос и стойкости цвета.
  2. Комбинируйте свекольный и морковный сок с добавлением сахара для более интенсивного цвета.
  3. Добавьте свежий имбирь и оливковое масло для ухода за кожей головы и увлажнения волос.

Смешайте, понравившуюся смесь и нанесите её на волосы, оставьте на час, а затем смойте теплой водой.

Эти методы позволяют не только изменить цвет волос естественным образом, но и улучшить их состояние благодаря питательным свойствам используемых ингредиентов.

Окрашивание волос соком свеклы.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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