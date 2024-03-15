Какие причины и насколько целесообразно управлять менструальным циклом?

Как, зачем и стоит ли управлять менструальным циклом

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалист центра репродукции "Линия жизни" Анастасия Мокрова разъяснила вопросы, связанные с управлением менструальным циклом и побочными эффектами, возникающими при "внеплановом" приеме контрацептивов. Часто пациенты интересуются о возможности сдвига даты месячных, особенно перед путешествиями или отдыхом. Она подчеркивает, что хоть менструальный цикл можно регулировать с помощью оральных контрацептивов или эстрогенов с прогестеронами, необходимо это делать заранее и под наблюдением врача, так как это может потребовать предварительного обследования.

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Отмечается, что при "внеплановом" приеме контрацептивов или заместительной гормональной терапии поле для манипуляций с циклом довольно широко, но все изменения должны быть обсуждены с врачом. Врач также высказывает свое отрицательное отношение к самостоятельному принятию контрацептивов с целью сдвига цикла всего на несколько дней, считая это нецелесообразным и потенциально вредным для организма. Главный побочный эффект такого вмешательства — гормональный сбой, который может сохраняться несколько месяцев.

Доктор Мокрова также высказывает свое мнение о траволечении, указывая на опасности самостоятельного использования травяных настоев. Она предупреждает о рисках, связанных с использованием таких средств без должного знания и информации, которые могут привести к кровотечениям или нарушению менструального цикла.

Относительно нормальной продолжительности менструального цикла врач уточняет, что он может варьироваться от 23 до 45 дней, при условии, что разница между предыдущим и наступившим циклом не превышает 2-4 дня. Она также объясняет, что аменорея, отсутствие менструаций более полугода, может быть признаком различных нарушений в организме, включая генетические, гормональные, анатомические или психо-эмоциональные расстройства, и рекомендует обратиться к врачу для диагностики и лечения.