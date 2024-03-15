Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия делает ответный ход: эпоха орбитальных войн всё ближе
Эксперты рассказали, кому нельзя заводить собаку
Рецепт блинов от 1945 года обнаружили в госархиве Хабаровского края
Сергей Светлаков сравнил Урганта с Высоцким и Цоем
Россиянка, планировавшая диверсию, была задержана в Белгородской области
Доктор Шишонин рассказал, как лечить головную боль гимнастикой
При обстреле Грайворона погиб участник самообороны
Карина Кросс рассказала о тяжёлом расставании с Давидом Манукяном
В Одессе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога
Специалист рассказывает о том, как улучшить качество сна и начать день с позитивным настроением

Эксперт — о том, как нормализовать сон и вставать с кровати в хорошем настроении

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Примерно 45% населения Земли страдает от нарушений сна, причем у половины случаев бессонница принимает хронический характер, что может привести к серьезным психологическим проблемам, таким как неврозы, ухудшение памяти и синдром хронической усталости. С приходом осени труднее встать по утрам из-за уменьшения солнечного света, что приводит к накоплению усталости. Многие также сталкиваются с проблемами с засыпанием после смены часовых поясов, возвращаясь из отпусков. Специалист в области сомнологии Татьяна Горбат предлагает несколько способов нормализации сна и входа в рабочий ритм:

Эксперт — о том, как нормализовать сон и вставать с кровати в хорошем настроении
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Начать восстанавливать привычный режим субботы, вставая с постели в обычное для себя время.
  2. Принять препарат на основе мелатонина для улучшения сна, однако следует помнить о возможной зависимости от таких препаратов.
  3. Использовать маску для сна, чтобы создать полную темноту и ускорить процесс засыпания.
  4. Избегать использования гаджетов перед сном, так как синий свет экранов мешает выработке мелатонина.
  5. Нормализовать режим питания, обращая внимание на химический состав продуктов и избегая переедания перед сном.


как НОРМАЛЬНО засыпать и просыпаться утром ГАЙД НА СОН
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Очередной провал ДРГ у границ России, в Харькове уничтожена гостиница с наёмниками Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Последние материалы
В Одессе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога
Наблюдатель из Австралии поделился своими впечатлениями о выборах
78-летнего актёра из фильма "Игра в кальмара" признали виновным в домогательствах
Медведев отреагировал на недавние требования ЕП к России
Автоэксперты рассказали, как правильно реагировать при отказе тормозов во время движения
Политолог Сафаров: США — автор идеи ввода войск НАТО на Украину
Техноблогер Wylsacom порекомендовал к покупке самые новые смартфоны
Захарова ответила на сообщения о "пропаже" Миддлтон фразой "в Лондоне быстро находится только "Новичок"
Ярославль попросил министра культуры РФ помочь с реконструкцией храма Иоанна Предтечи
Как избежать стеатогепатоза: факторы риска и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников