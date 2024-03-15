Специалист рассказывает о том, как улучшить качество сна и начать день с позитивным настроением

Эксперт — о том, как нормализовать сон и вставать с кровати в хорошем настроении

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Примерно 45% населения Земли страдает от нарушений сна, причем у половины случаев бессонница принимает хронический характер, что может привести к серьезным психологическим проблемам, таким как неврозы, ухудшение памяти и синдром хронической усталости. С приходом осени труднее встать по утрам из-за уменьшения солнечного света, что приводит к накоплению усталости. Многие также сталкиваются с проблемами с засыпанием после смены часовых поясов, возвращаясь из отпусков. Специалист в области сомнологии Татьяна Горбат предлагает несколько способов нормализации сна и входа в рабочий ритм:

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Начать восстанавливать привычный режим субботы, вставая с постели в обычное для себя время. Принять препарат на основе мелатонина для улучшения сна, однако следует помнить о возможной зависимости от таких препаратов. Использовать маску для сна, чтобы создать полную темноту и ускорить процесс засыпания. Избегать использования гаджетов перед сном, так как синий свет экранов мешает выработке мелатонина. Нормализовать режим питания, обращая внимание на химический состав продуктов и избегая переедания перед сном.



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