Специалист рассказывает о том, как улучшить качество сна и начать день с позитивным настроением

Примерно 45% населения Земли страдает от нарушений сна, причем у половины случаев бессонница принимает хронический характер, что может привести к серьезным психологическим проблемам, таким как неврозы, ухудшение памяти и синдром хронической усталости. С приходом осени труднее встать по утрам из-за уменьшения солнечного света, что приводит к накоплению усталости. Многие также сталкиваются с проблемами с засыпанием после смены часовых поясов, возвращаясь из отпусков. Специалист в области сомнологии Татьяна Горбат предлагает несколько способов нормализации сна и входа в рабочий ритм:
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Начать восстанавливать привычный режим субботы, вставая с постели в обычное для себя время.
Принять препарат на основе мелатонина для улучшения сна, однако следует помнить о возможной зависимости от таких препаратов.
Использовать маску для сна, чтобы создать полную темноту и ускорить процесс засыпания.
Избегать использования гаджетов перед сном, так как синий свет экранов мешает выработке мелатонина.
Нормализовать режим питания, обращая внимание на химический состав продуктов и избегая переедания перед сном.
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