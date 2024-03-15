Чем массаж полезен для здоровья женщины?

Польза массажа для организма женщины

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Разнообразие массажных техник включает лимфодренажный, акупунктурный, спортивный, лечебный, аппаратный и ручной. Независимо от выбранного типа, массаж приносит значительные выгоды для женского организма, стимулируя выработку эндорфинов — гормонов радости. Всего лишь 15 минут на массаже способны повысить концентрацию внимания, улучшить умственную деятельность, и расслабить мышцы, улучшив кровообращение. Представлено 10 убедительных аргументов в пользу массажа, о которых важно знать.

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Профилактика заболеваний внутренних органов: регулярный массаж способствует поддержанию правильного положения позвоночного столба, что важно для функционирования внутренних органов. Это помогает предотвратить нарушения опорно-двигательного аппарата, улучшает кровообращение и снижает мышечное напряжение. Борьба с неврозами: массаж часто используется в комплексной терапии для помощи при расстройствах нервной системы, таких как неврозы, сопровождающиеся тревожностью, плохим сном и другими симптомами. Улучшение состояния кожи: массаж способствует улучшению кровообращения и лимфотока, что приводит к улучшению цвета и текстуры кожи, снижению отечности и других проблем. Поддержание иммунной системы: массаж способствует увеличению количества лимфоцитов, которые играют важную роль в иммунной системе, помогая бороться с инфекциями. Повышение уровня окситоцина: массаж способствует выработке окситоцина, который известен как гормон "нежности" и "любви", улучшая эмоциональное состояние и привязанность. Расслабление: массаж помогает расслабиться и снять напряжение мышц, особенно в условиях повышенного стресса и напряженной деятельности. Выведение токсинов: массаж способствует активизации микроциркуляции крови и лимфатического потока, что помогает удалить токсины и шлаки из организма. Помощь в похудении: лимфодренажный массаж помогает уменьшить объемы и бороться с целлюлитом, дополняя правильное питание и физические упражнения. Улучшение окислительно-восстановительных процессов: массаж помогает ускорить процесс удаления молочной кислоты из мышц, улучшая восстановление после физических нагрузок. Обновление кожи: массаж способствует обновлению клеток кожи за счет механического воздействия, улучшая ее состояние и вид.

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