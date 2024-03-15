Признаки недостатка железа в организме, препараты и витамины для коррекции

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Симптомы железодефицитной анемии, препараты и витамины для лечения

1:55
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Доктор эндокринологии Диляра Лебедева просвещает о железодефицитной анемии, ее причинах и методах лечения.

Симптомы железодефицитной анемии, препараты и витамины для лечения
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Железодефицитная анемия — это состояние, при котором происходит нарушение синтеза гемоглобина из-за нехватки железа. Это довольно распространенное явление, по статистике, страдает около 700 миллионов человек в мире. В России анемия диагностируется у 30% населения и у 90% беременных. Беременность увеличивает потребность в железе, особенно для синтеза материнского гемоглобина, который требует около 500 мг железа.

Железо — критически важный элемент, необходимый для транспортировки кислорода к тканям через красные кровяные клетки. Оно также необходимо для функционирования ферментов, иммунной системы и нервной деятельности. Недостаток железа может привести к различным симптомам, таким как бледность кожи, утомляемость, ломкость волос и ногтей, а также серьезные осложнения, такие как сердечно-сосудистые заболевания.

Существуют три стадии дефицита железа: предлатентная, латентная и манифестная. Первая стадия характеризуется недостаточным поступлением железа, вторая — нарушением транспорта железа, а на третьей стадии наступает железодефицитная анемия.

Для лечения железодефицитной анемии используют различные препараты с железом. Они могут содержать двух- или трехвалентное железо. Для профилактики анемии рекомендуется трехвалентное железо, которое усваивается медленнее и имеет меньше побочных эффектов.

Помимо препаратов, следует обращать внимание на питание, богатое железом и витамином C, такие как красное мясо, свекла, цитрусовые и зеленые овощи. Отбирая препараты с железом, важно обратить внимание на их состав, в том числе наличие витамина C, что помогает лучшему усвоению железа.


Дефицит железа: симптомы и причины ☝️
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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